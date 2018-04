Matrimonio a prima vista 3/ Francesca e Stefano si risposano davvero in Chiesa (Prima puntata)

Matrimonio a prima vista, da stasera in onda su Skyy Uno con la terza stagione: Francesca e Stefano si risposano davvero in chiesa il prossimo 17 giugno a Bergamo.

12 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Matrimonio a prima vista

L’amore vero può nascere anche in tv. La dimostrazione arriva da Francesca e Stefano che, dopo aver partecipato a Matrimonio a prima vista, il format in cui perfetti sconosciuti si sposano senza conoscersi, dopo essersi visti la prima volta il giorno delle nozze, non solo stanno ancora insieme, ma sono pronti a rinnovare i voti matrimoniali sposandosi in chiesa. Francesca, operaia di Lissone e Stefano, maitre di Borgomanero, si risposeranno, stavolta in Chiesa, il prossimo 17 giugno. I due festeggeranno la loro unione, insieme a parenti e amici a Bergamo. La coppia ha partecipato alla scorsa edizione del programma che torna in onda questa sera, alle 21.15 su Sky Uno con la terza edizione. Finora, Matrimonio a prima vista ha fatto nascere 140 coppie di cui, come svela il Corriere della Sera, 90 hanno superato il primo anno di matrimonio e 40 hanno superato il secondo anno di convivenza.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA: IL SEGRETO DI FRANCESCA E STEFANO

Dopo essersi incontrati per la prima volta il giorno del matrimonio imparando a conoscersi e ad amarsi quando erano già marito e moglie. Dopo il rito civile, Francesca e Stefano hanno deciso di pronunciare il fatidico sì anche in chiesa, ma qual è il segreto della loro unione? "Sicuramente un elemento potentissimo tra loro è stata l’attrazione fisica, fattore ancestrale che ha permesso di superare quelle paure e quei blocchi che inevitabilmente si presentano in un esperimento del genere", spiega al Secolo XIX lo psicologo Gerry Grassi che ha contribuito alla formazione della coppia. “Stiamo benissimo, è tutto perfetto. L’abbiamo vissuto in modo leggero, godendoci il momento e senza pensare alla fede al dito come un macigno», racconta Francesca - “Sono felicissima, mi sento sulle nuvole. Se il primo era un gioco, un’avventura che volevo vivere appieno, ora è tutto diverso e non vedo l’ora. Mi capita spesso mentre ascolto alcune canzoni di immaginarmi quel momento”.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA 3: LE NUOVE COPPIE

Matrimonio a prima vista 3 vi aspetta tra pochissimo su Sky Uno? Nuove coppie sono pronte a mettersi alla prova. Nascerà ancora il vero amore? La prima coppia della nuova edizione del format è formata da Roberto, 38enne di Bergamo, direttore tecnico in un’azienda logistica e Daniela, 28enne dietologa di Arcore. La seconda coppia è formata da Mauro, un agente immobiliare di 37 anni e Camilla insegnante di ginnastica ritmica di 29 anni. Entrambi arrivano da Roma. La terza coppia, infine, è formata dal 32enne Andrea di Trento e dalla 29enne Rossella, originaria della Basilicata, ma residente a Milano. Le tre coppie riusciranno ad innamorarsi? Lo scopriremo nel corso delle varie puntate.

