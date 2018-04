Nadia Toffa ancora assente a Le Iene show?/ "Un semplicissimo vi voglio bene, ci vediamo presto"

Nadia Toffa ancora assente a Le Iene nella puntata di domenica, 15 aprile 2018? Il messaggio sui social non svela niente: la iene ancora out per le cure?

Nadia Toffa sarà assente nella prossima puntata de Le Iene show, in onda domenica 15 aprile, in prima serata su Italia 1? La iena più famosa d’Italia, su Facebook, ha pubblicato una foto salutando i suoi followers che, da quando è stata male, non l’hanno mai lasciata sola infondendole un grande coraggio. Cosa accadrà domenica prossima? Nadia riprenderà il suo posto accanto a Nicola Savino, Giulio Golia, Matteo Viviani e Andrea Agresti? Nella didascalia che accompagna la foto, Nadia Toffa ha annunciato il ritorno in tv. “Un semplicissimo vi voglio bene! Ci vediamo domenica. Buon tutto nel frattempo. Baci immensi da questa faccetta da riposino. La vostra Nadia”, ha scritto la Toffa. I fans, tuttavia, non le mettono fretta e la esortano a pensare soprattutto alla salute prima di riprendere a lavorare.

NADIA TOFFA A RIPOSO PER LE IENE

Nadia Toffa è tornata al timone de Le Iene Show lo scorso febbraio rivelando ai fans di aver avuto un tumore. La conduttrice, però, sta continuando a curarsi nonostante il ritorno in tv e, domenica scorsa, ha dovuto dare forfait per le cure che sta facendo. “Ciao ragazzi, stasera non sarò alla conduzione del mio programma preferito, Le Iene, perchè negli ultimi giorni ho fatto delle cure che mi hanno provata un bel po’ e quindi mi tocca saltare la puntata di questa domenica. VI prometto comunque che da settimana prossima tornerò seduta dietro la scrivania assieme ai miei compagni, ai quali mando un mega in bocca al lupo...”, aveva scritto la Toffa. E, come promesso, Nadia, domenica prossima, sarà al suo posto accanto ai colleghi sfoggiando il suo bellissimo sorriso che non ha mai perso.

