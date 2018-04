Pomeriggio 5/ Barbara D'Urso annuncia una nuova anticipazione sul Grande Fratello

Oggi, giovedì 12 aprile, alle 17.10 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Pomeriggio 5, condotto da Barbara D’Urso. Nuova anticipazione sul Grande Fratello.

12 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Barbara D'Urso

Oggi, giovedì 12 aprile, alle 17.10 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Pomeriggio 5, condotto da Barbara D’Urso, che ieri ha fatto compagnia a 2.174.000 spettatori con il 18.9% di share nella prima parte, a 2.420.000 spettatori con il 19% nella seconda parte e a 2.107.000 spettatori con il 15.5% nella terza. Immancabile, come ogni mattina, i ringraziamenti sui social della conduttrice, che settimana prossima tornerà in prima serata con il Grande Fratello 15: “Buongiorno! Meno 5 giorni al Grande Fratello!! Un cast pazzesco!! Ci vediamo dopo in diretta con Pomeriggio5 con una nuova anticipazione #gf15 #grandefratello #pomeriggio5 #graziesemprepergliascolti”, ha scritto la D’Urso. Quale sarà l’anticipazione sul reality che Barbarella svelerà questo pomeriggio? Al momento sono stati confermati i due opinionisti in studio, che saranno Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, ex concorrenti del Grande Fratello Vip 2. Secondo Spy nella casa potrebbero entrare Simone Coccia, ex fidanzato di Stefania Pezzopane, Luigi Mario Favoloso, ex ragazzo di Nina Moric, Matteo Gentili, calciatore ed ex di Paola Di Benedetto, Camilla Lucchi, protagonista di Rich Kids, Lucia Bramieri, nuora del comico scomparso Gino Bramieri, e Michael Terlizzi, figlio di Franco Terlizzi.

Pomeriggio 5 tra Roma e Milano

Da settimana prossima la routine di Barbara D’Urso cambierà drasticamente. La conduttrice Mediaset infatti sarà impegnati con ben tre programma: Pomeriggio 5, Domenica Live e il Grande Fratello, in onda il martedì in prima serata. Secondo quanto riportato da Funweek, da lunedì prossimo Pomeriggio 5 andrà in onda in diretta da Cinecittà a Roma. In queste ore, infatti, sarebbe in fase di allestimento il Teatro 4, nei pressi dello studio del Grande Fratello. Il programma pomeridiano di Canale 5 andrà in onda da Roma tre giorni alla settimana: da lunedì a mercoledì. Il giovedì la d’Urso tornerebbe a Milano per chiudere la settimana di Pomeriggio 5 e per prepararsi alla diretta di Domenica Live. Lunedì 16 aprile a Cinecittà si terrà la conferenza stampa di presentazione del reality.

