Quinta Colonna/ Anticipazioni: Matteo Salvini e Alba Parietti tra gli ospiti di Paolo Del Debbio (12 aprile)

Quinta Colonna anticipazioni e ospiti del 12 aprile 2018: Paolo Del Debbio si confronterà con un grande numero di personaggi, da Matteo Salvini ad Alba Parietti e Peter Gomez.

12 aprile 2018 Valentina Gambino

Quinta Colonna, anticipazioni

Quinta Colonna chiude definitivamente? Il prossimo 26 aprile dovrebbe andare in onda la sua ultima puntata. “La chiusura di Quinta colonna? Sarebbe clamorosa”, con queste parole il Capo politico M5s Luigi Di Maio è intervenuto in difesa della trasmissione condotta da Paolo Del Debbio e in onda su Rete 4. A quanto pare la decisione sarebbe già stata presa da Mediaset che avrebbe deciso di cancellare il programma per via degli ascolti non proprio soddisfacenti. Poi Di Maio ha continuato: “Mi auguro di no, spero siano solo delle voci, se fosse vero sarebbe clamoroso”, ha detto da Aosta dove si trovava per prendere parte ad un comizio in vista delle Regionali. “Non siamo mai stati favoriti, chiamerò Del Debbio per esprimergli la mia solidarietà”, ha concluso. A questo punto, vedremo se il diretto interessato nel corso degli (apparentemente) ultimi appuntamenti con il suo programma politico, dirà la sua a tal proposito e informerà il pubblico degli ultimi accadimenti della rete. Nel frattempo a seguire, le anticipazioni e gli ospiti di Quinta Colonna oltre alle info social e streaming.

Quinta Colonna, anticipazioni e ospiti

Questa sera, torna puntuale alle 21.20, il nuovo appuntamento di Quinta Colonna in onda su Rete4. Il programma condotto da Paolo Del Debbio, sarà nuovamente alle prese con dibattiti sull’attualità politica e sul secondo giro di consultazioni. Chi sarà il prossimo presidente del Consiglio? Chi si allea con chi? Cosa deciderà Mattarella? Prendono parte al confronto ospiti in studio, il leader della Lega Matteo Salvini, la capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati Mariastella Gelmini, la consigliere Pd alla Regione Veneto Alessandra Moretti, la giornalista Daniela Vergara, il direttore del Fatto.it Peter Gomez, il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti, il direttore del Tg4 Mario Giordano e Alba Parietti. Per commentare il programma tramite social, l’hashtag ufficiale da inserire è: #QuintaColonna. Per questo riguarda la visione in streaming invece, vi basterà collegarvi da Personal Computer sul portale ufficiale di Mediaset oppure scaricare l’applicazione ufficiale per dispositivi mobili.

