Radio Italia Live/ Anticipazioni: Annalisa l’ospite di Manola, da Amici a “Bye Bye” (12 aprile)

Annalisa Scarrone dopo il terzo posto al Festival di Sanremo e l'album "Bye Bye".

Dopo avere guadagnato il terzo posto all’ultimo Festival di Sanremo con la bellissima “Il mondo prima di te”, Annalisa Scarrone (conosciuta solo come Annalisa o Nali), salirà sul palcoscenico di Radio Italia Live per aprire i battenti di una nuova stagione musicale rigorosamente cantata dal vivo e in onda sul canale 31 di Real Time. La trasmissione sarà nuovamente dedicata alla musica italiana ed i suoi protagonisti e verrà mandata in onda in contemporanea sia su Radio Italia che Radio Italia Tv e in streaming su radioitalia.it. A partire dalle 21.10 circa, la cantante si esibirà dal vivo con i suoi successi di sempre ed anche con i pezzi del nuovo album e poi risponderà alle domande degli estimatori presenti nel pubblico. Il titolo del nuovo CD di Annalisa è “Bye Bye” e rappresenta un vero cambiamento ed anche una profondissima maturazione artistica. Ecco perché l’ex coach di Amici lo sta attualmente presentando in giro per l’Italia e partirà anche in tour dal prossimo 10 maggio.

Dopo aver calcato il palcoscenico di Radio Italia Live, Annalisa partirà in tour e farà tappa il 10 maggio a Roma e l’11 a Milano. In attesa dei concerti dal vivo, l’artista nata da Amici di Maria De Filippi, scalderà la voce sul palcoscenico dello studio di Radio Italia per regalarci una performance emozionante e carica di energia. Oltre a ripercorrere i momenti clou della sua carriera, avrà modo di chiacchierare con la speaker di Radio Italia Manola Moslehi, anche lei nata dallo stesso programma della Scarrone. In studio sarà presente anche lo speaker Mirgo Mengozzi che avrà il ruolo di intrattenere il pubblico. “Bye Bye” in un certo senso rappresenta anche l’album della sua piena maturazione artistica. "Ho capito di essere arrivata ad un punto di rottura che mi ha cambiato nella vita e nel mio percorso artistico", ha dichiarato Annalisa per poi aggiungere: "Il mio è un saluto a tutto quello che c'è stato fino ad oggi ma senza nessun tipo di rancore, anzi, con molta gratitudine per tutto quello che mi ha dato. Per me è però arrivato il momento di prendere una nuova direzione e stabilire una nuova rotta".

