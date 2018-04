STRISCIA LA NOTIZIA/ Vittorio Brumotti contro i parcheggiatori abusivi

Questa sera, giovedì 12 aprile, alle 20.40su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Striscia la notizia condotta da Ficarra e Picone. Nuovo servizio di Vittorio Brumotti.

12 aprile 2018

Vittorio Brumotti

Dopo due appuntamenti in versione ridotta per le dirette dei match di Champions League, questa sera - giovedì 12 aprile - Striscia la notizia torna su Canale 5 nella sua tradizionale edizione, come sempre condotta da Ficarra e Picone. Nonostante la puntata di breve durata, ieri Striscina La Notizina ha registrato una media di 5.167.000 spettatori con uno share del 20.9%. Nella puntata di oggi andrà in onda un nuovo servizio di Vittorio Brumotti dedicato agli autisti che parcheggiano sugli spazi dei disabili. Ad annunciarlo è stato lo stesso Brumotti sui suoi canali social: “Ok avviso importate questa sera date un occhio a @striscialanotizia, probabilmente mi vedrete in una veste di mer*a! Presa di posizione contro i furbetti che occupano i parcheggi disabili! W Striscia la notizia e tutti gli italiani! Ps obbligatorio pisciarsi nelle braghe dalle risate”, ha scritto il biker.

Il libro di Lorenzo Beccati

Domani, venerdì 13 aprile, alle ore 18 presso la libreria Ubik di Savona, ci sarà l’incontro di presentazione del romanzo giallo “L’ombra di Pietra” di Lorenzo Beccati, autore di Striscia la Notizia. Il libro è ambientato nella Genova del 1606 dove si intrecciano le indagini su un misterioso killer e sulla scomparsa del pittore fiammingo Rubens, ospite presso palazzo Doria. Il Doge incarica Pietra, la rabdomante, di ritrovare il pittore… Lorenzo Beccati, insieme ad Antonio Ricci, ha ideato programmi che hanno fatto la storia della tv italiana, come “Drive-in”, “Paperissima” e “Striscia”. Inoltre ha scritto film, opere teatrali e romanzi di successo.

