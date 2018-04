Sarah Altobello a I Soliti Ignoti/ "Sono la sosia di Melania Trump"

Sarah Altobello protagonista de I soliti Ignoti oggi, giovedì 12 aprile 2018: la modella pugliese è la sosia di Melania Trump, la first Lady degli Stati Uniti.

12 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Sarah Altobello

Sarah Altobello, la sosia di Melania Trump, sbarca su Raiuno. La modella sarà una delle protagoniste della puntata di oggi, giovedì 12 aprile, de I soliti ignoti, il programma di Raiuno in cui il concorrente deve indovinare l’identità dei partecipanti. Probabile che l’identità di Sarah sarà proprio quella di “sosia di Melania Trump”. Ad annunciare la sua partecipazione al game di Raiuno è stato il suo agente che, su Instagram, ha scritto: “Buon pomeriggio questa sera la mia artista Sarah Altobello ospite nel programma televisivo Soliti Ignoti Rai 1 con Amedeus. Vi aspettiamo, non mancate”. Sarà si presenterà in studio con un abito bianco e corto che metterà in risalto la sua bellezza e la sua straordinaria somiglianza con la First Lady degli Stati Uniti.

SARAH ALTOBELLO: LA SOSIA DI MELANIA TRUMP

Sarah Altobello, modella di Modugno, comune della provincia di Bari, classe 1995 e star della serie “The Lady” di Lory Del Santo, in Italia è la sosia ufficiale di Melania Trump. La Altobello è stata ospite di Mattino 5 e Pomeriggio 5 dichiarando di essere tutta naturale. Attualmente single, la Altobello ha anche dichiarato di essere alla ricerca del suo ricco Donald “Non un McDonald eh”, precisa. La modella pugliese è stata anche la protagonista di un calendario hot. Oltre ad assomigliare fisicamente a Melania Trump, Sarah altobello ha dichiarato di ispirarsi a lei in tutto, sia nel look che nell’atteggiamento. Il concorrente della nuova puntata de I soliti Ignoti, dunque, riuscirà ad indovinare la sua identità senza problemi?

