Striscia la Notizia, canna-gate all’Isola/ Franco Terlizzi: “Molti naufraghi sostenevano Eva!”, poi fa i nomi

Striscia la Notizia contro Isola dei Famosi: Valerio Staffelli intervista Franco Terlizzi sul caso canna-gate. A sua detta, altri naufraghi appoggiavano Eva Henger e la sua denuncia.

12 aprile 2018 Emanuela Longo

Gli irriverenti amici di Striscia la Notizia, tornano puntualmente anche stasera con la nuova puntata del TG satirico di Antonio Ricci. Come tradizione vuole da circa un paio di mesi a questa parte, anche oggi si approfondiranno dei dettagli che fanno riferimento al canna-gate dell’Isola dei Famosi 2018. Se da un lato abbiamo ritrovato Francesco Monte avvolto da una dura corazza di concorrenti al suo fianco, dall’altra parte Eva Henger ha lottato con le unghie e con i denti praticamente da sola. Dalle 20.35 in poi, in diretta con Ficarra e Picone, si aggiungerà un altro importantissimo tassello di questa spinosa storia che vede protagonisti ancora una volta, grande parte del cast dell’Isola dei Famosi 2018. Man mano che venivamo eliminati (oppure andavano via di loro volontà) i personaggi che hanno arricchito questa 13esima edizione dell’adventure game più difficile della televisione italiana, gli inviati di Striscia li “braccavano” per avere delle informazioni. Ecco perché da Chiara Nasti che ha timidamente appoggiato la versione di Eva a Nadia Rinaldi che ha chiaramente fatto intendere di non volerci entrare in mezzo, il canna-gate ha assunto proporzioni sempre più grandi con contorni quasi abbozzati.

STRISCIA LA NOTIZIA, FRANCO TERLIZZI VUOTA IL SACCO

A rimettere in piedi l’intera faccenda ci ha pensato Striscia la Notizia che anche stasera giocherà un ruolo molto importante sul canna-gate dell’Isola dei Famosi che ha visto un protagonista “ombra” e una “rivale” pienamente convinta delle sue azioni. Questa sera, dopo il TG consueto, l’irreverente TG satirico riaprirà i battenti regalandoci il punto di vista di Franco Terlizzi, uno degli ultimi naufraghi del programma ambientato in Honduras. Valerio Staffelli, noto per consegnare un tapiro dopo l’altro ai vip “sprovveduti” avrà modo di parlare con l’ex pugile per sapere il suo punto di vista riguardo l’intera “fumosa” questione. L’uomo infatti, conferma che altri ex naufraghi si erano detti dal principio intenzionati a sostenere Eva Henger in riferimento alla sua volontà di denunciare la faccenda. Poi – evidentemente – qualcuno ha cambiato idea. “Qualcuno ha detto a Eva, quando era sull’isola: “Secondo me le devi dire ‘ste cose qui””, dichiara Franco incalzato dall’inviato di Striscia. E chi, tra i naufraghi, avrebbe suggerito all’ungherese tale mossa? Terlizzi pare non avere alcun dubbio: “Craig per primo ha detto: “Tu devi dire ‘ste cose qua””. Poi l’ex naufrago ha voluto aggiungere che parecchia gente appoggiava – inizialmente – l’Eva-pensiero e per confermare questo nuovo dettaglio ha tirato fuori anche il nome di Giucas Casella. In ultimo Terlizzi ha espresso il suo punto di vista su Francesco Monte, protagonista numero uno dell’intera vicenda: “Se devo dire una cosa a Francesco Monte allora dico: “Hai fatto una grandissima ca**ata””.

