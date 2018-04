TRUE JUSTICE: REAZIONE VIOLENTA/ Su Cielo il film con Steven Seagal (oggi, 12 aprile 2018)

True Justice - Reazione violenta, il film in onda su Cielo oggi, giovedì 12 aprile 2018. Nel cast: Steven Segal, Tanaya Beatty, alla regia Lauro Chartrand. La trama del film nel dettaglio.

12 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Cielo

NEL CAST STEVEN SEAGAL

Il film True Justice - Reazione violenta va in onda su Cielo oggi, giovedì 12 aprile 2018, alle ore 21.15. Una pellicola di genere azione e drammatica che è stata affidata alla regia dello statunitense Lauro Chartrand, gli attori che invece recitano il ruolo dei personaggi principali sono Steven Segal, Tanaya Beatty, Lochlyn Munro e Darren Shahlavi. La pellicola è stata realizzata nel 2012 e raccoglie due episodi della serie televisiva "True Justice", precisamente a due episodi della seconda stagione intitolati "Dirty Money" e "Violence of Action". Nel 2010 Lauro Chartrand è stato il regista del film "Born to Raise Hell" con lo stesso Steven Seagal nel ruolo del protagonista. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TRUE JUSTICE: REAZIONE VIOLENTA, LA TRAMA DEL FILM

Una banda di delinquenti, nei panni di operai specializzati di manutenzione stradale, riesce ad infliggere un duro colpo alla mafia messicana impadronendosi del furgone che trasporta una grossa somma di danaro. Ad occuparsi del caso è la polizia di Seattle e le indagini sono coordinate da Elijah Kane (Steven Seagal). Da subito la squadra di Kane sospetta il coinvolgimento nella rapina di Bojan Popovich (Darren Shahlavi), un malvivente più volte ricercato dalla CIA che si pensava fosse morto da tempo. Durante l'assalto al furgone c'è stata una sparatoria e purtroppo è morto un agente, Kane decide di andare a fare visita alla vedova e le garantisce che la Polizia di Seattle farà tutto il possibile per arrestare il responsabile della morte del marito. Insieme all'agente Mark Simms (Lochlyn Munro), Kane va in un noto locale notturno dove avrebbe sicuramente trovato Diego, un boss mafioso, per fargli qualche domanda in merito alle indagini. Arrivati nello strip club, i due poliziotti vengono fermati e aggrediti del boss, convinti che se avessero ucciso i due sbirri avrebbero fatto un favore al capo, ma quando arriva Diego, che si ritiene essere l'unico in grado di decidere se ammazzare o meno una persona, si scaglia violentemente contro il suo sottoposto poiché si era permesso di pendere l'iniziativa e minacciare i due poliziotti. Di fronte gli avventori del locale, il mafioso si comporta da amico nei confronti di Kane, che ricambia e promette al messicano di fargli riavere presto il danaro. Quando lasciano il locale i due agenti si accorgono che l'uomo di Diego, proprio quello che già aveva tentato di ammazzarli, li sta aspettando con le peggiori intenzioni. Naturalmente Kane sa difendersi benissimo e in men che non si dica mette il suo avversario KO. Nel frattempo i delinquenti che hanno messo a segno l'assalto al furgone devono affrontare le ire di Bojan Popovich, questi infatti è contrariato dal fatto che hanno agito senza di lui ed è convinto che vogliono tenersi l'intero malloppo. Per i ladri-delinquenti la situazione si mette veramente male.

