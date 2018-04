The Voice Of The Italy 2018 / Ultime Blind Audition: diretta, la creazione dei Team (12 aprile)

The Voice Of Italy 2018, diretta 12 aprile: prendono il via le ultime Blind Audiotion con la formazione dei quattro team di J-Ax, Al Bano, Francesco Renga e Cristina Scabbia.

12 aprile 2018 Valentina Gambino

The Voice Of Italy 2018

Questa sera, giovedì 12 aprile alle ore 21.20 sulla seconda rete di Casa Rai andrà in onda l’ultima puntata dedicata alle Blind Audition di The Voice of Italy 2018, condotta da Costantino della Gherardesca. Per questo quarto (e ultimo) appuntamento con le audizioni al buio, torneranno nuovamente in pista i quattro vocal coach che dovranno – per forza di cose – chiudere i loro team e fare occupare un posto a 12 cantanti in attesa di gloria. Ecco perché la competizione tra Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia si farà fortissima nell’attesa di formare la squadra più forte in grado di sbaragliare in toto la concorrenza. Dopo questo “capitolo”, si passerà di diritto alla doppia fase successiva, i “Knock Out”, in onda il 19 e il 26 aprile. Per gli aspiranti cantanti, provenienti da ogni parte dell’Italia, si riducono le possibilità di esibirsi sul palcoscenico di The Voice. Sono soltanto 9 i posti rimasti: 3 nel team di J-Ax e 2 negli altri. Alla fine delle selezioni, solo un concorrente sarà incoronato “Voice” italiana dell’edizione 2018 e si aggiudicherà anche un contratto discografico esclusivo con Universal Music Italia.

The Voice of Italy 2018, team e cantanti: dove siamo rimasti

10 talenti nel di Team di Al Bano: Tekemaya (Francesco Bovino), 41 anni di Lecce (drag queen e cantante); Aurelio Fierro JR, 41 anni di Napoli (cantante); Maryam Tancredi, 18 anni di Napoli (studentessa); Cinzia Carreri, 28 anni di Mantova (performer); Virginia Dioletta, 22 anni di Roma (fonica); Simona Marcelli, 20 anni di Torre Boldone, Bergamo (studentessa); Selenia Stoppa, 26 anni da Lecce (attrice e cantante); Stefania Calandra, 50 anni di Roma (musicista); Raimondo Cataldo, 26 anni di Mantova (libero professionista); Maria Teresa Dalise, 33 anni di Roma (cantante).

9 talenti nel Team di J-Ax: Antonio Licari, 18 anni di Marsala (studente); Kimberly Madriaga, 18 anni di Catania (studentessa); Beatrice Pezzini, 20 anni di Verona (studentessa al Conservatorio); Andrea Tramacere, 19 anni di Rovigo (studente e catechista nel tempo libero); Riccardo Giacomini, 27 anni di Cagliari (operaio); Angelica Ibba, 16 anni di Cagliari (studentessa); Angelica Peroni, 23 anni di Verona (studentessa e barista); Rosy Castello, 19 anni di Ragusa (studentessa); URAMAWASHI, (Gaia Miolla e Nicolò Restaini, 17 e 21 anni, studenti,entrambi da Bari).

10 talenti nel Team di Francesco Renga: Mirko Carnevali, 33 anni di Mantova (musicista, sportivo); Marica Fortugno, 20 anni, di Reggio Calabria (studentessa); Asia Sagripanti, 19 anni di Pordenone (studentessa); Antonello Carozza, 32 anni di Campobasso (cantante); Michelangelo Falcone, 17 anni di La Spezia (studente); Laura Ciriaco, 33 anni di Milano (cantante); Daniele Gentile, 18 anni di Bari (studente); Alberto Lionetti, 18 anni di Torino (Musicista); Virginia Mellino, 18 anni di Livorno (studentessa); Giovanni Saccà, 23 anni di Messina (studente).

10 talenti nel Team di Cristina Scabbia: Ylenia Aquilone, 23 anni di Catania (banconista); Andrea Butturini, 23 anni di Brescia (studente); Alessio Parisi, 19 anni di Napoli (studente); Graziana Campanella, 26 anni di Bari (cantante); Elisabetta Eneh, 31 anni di Cosenza (disoccupata); Antonio Marino, 35 anni di Napoli (insegnante di canto); Alessandra Machella, 32 anni di Roma (musicista); Claudia Illari, 23 anni di Roma (studentessa); Sabrina Rocco, 19 anni di Napoli (studentessa); Mara Sottocornola, 31 anni di Como (cantante).

