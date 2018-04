Tiberio Timperi/ Scalpita per un posto nel daytime di Rai1: arriverà la svolta per lui?

Tiberio Timperi continua ad essere relegato al mattino e alle trasmissioni con poco bacino di utenza e proprio per questo sembra che sia alla ricerca di una svolta, arriverà?

12 aprile 2018 Hedda Hopper

Tiberio Timperi

In questi ultimi mesi la Rai ha perso davvero tanto. Ha lasciato andare via Massimo Giletti (con i risultati che sono sotto gli occhi di tutto) e adesso a lui si è unito anche Giacobbo, stanco di essere un semplice dipendente, li seguirà a ruota anche Tiberio Timperi? Mai dire mai. Anche il bel conduttore dagli occhi color del mare potrebbe presto unirsi ai colleghi se non avrà il giusto "compenso". In questo caso non si parla di soldi, almeno in parte, ma di un vero e proprio riconoscimento, una promozione per il lavoro svolto in questi anni, senza mai lamentarsi, e che potrebbe presto cambiare. Secondo quanto affermato da Alberto Dandolo nelle sue Chicche sembra che la sua situazione potrebbe presto rivoluzionarsi con l'addio ai programmi del mattino per sbarcare nel daytime della rete ammiraglia della tv pubblica.

QUALE SARA' IL POSTO DI TIMPERI?

Dandolo scrive: "A Viale Mazzini si mormora che dopo l'ultima tornata elettorale siano salite vertigionosamente le quotazioni di Tiberio Timperi. Il conduttore starebbe scalpitando per un ruolo importante nel daytime della prossima stagione. Sarà vero?". Sicuramente in Rai i cambiamenti sono all'ordine del giorno e dopo quello che è successo a Domenica In e con la necessità di Antonella Clerici di fare altro, lasciandosi alle spalle La Prova del Cuoco, la prossima stagione potrebbe diventare un bel valzer di conduttori tra programmi diversi sia nel daytime che alla domenica pomeriggio. Quale sarà il posto di Timperi?

