Tomas e Donatella/ Uomini e Donne: il cavaliere deluso dalla dama

Tomas e Donatella al trono over di Uomini e Donne: la relazione tra i due sembrava procedere per il meglio, ma il cavaliere sarà deluso dalle parole della dama.

12 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Donatella Lopar

Al trono over di Uomini e Donne i riflettori sono puntati su Tomas e Donatella. Nella puntata di ieri i due sono stati chiamati da Maria De Filippi al centro dello studio, per parlare della loro relazione. I due hanno trascorso gli ultimi due weekend insieme e le cose vanno “molto bene” per Tomas, mentre Donatella è meno entusiasta: “Sì, l’ho visto più sereno, più tranquillo… finalmente interagisce anche col mio cane… aveva un po’ di paura. Siccome il cane è la mia famiglia, mi dispiaceva che non interagisse”, spiega la dama. Il cavaliere si difende spiegando che si tratta di un Dobermann. Ma per Donatella ci sono ancora delle cose da sistemare: “Finalmente inizio a conoscerlo meglio come uomo, ci sono ancora delle cose che non riesco a tirargli fuori…”. Gianni Sperti difende il cavaliere dicendo che la dama si lamenta sempre. Maria De Filippi però incalza la discussione rivelando che la dama ha detto alla redazione che vorrebbe vederlo più indipendente e autonomo. Tomas reagisce alle parole della dama: “Non capisco, mi sembra che quando stai con me stai benissimo, si ride e si scherza… mi sembravi felice in questi ultimi week end…”.

Tomas deluso da Donatello

Donatella ribadisce che lui si chiude a riccio quando lei gli fa certe domande: “Non si viene qui per trovare qualcuno con cui trascorrere il week end, ma per realizzare un progetto futuro e per farlo bisogna conoscersi”. Per Tomas la dama si trasforma quando è in studio e non riesce a capire perché. Lei dice di non vederlo contento e Tomas perde le staffe, visibilmente infastidito: “Ma cosa stai dicendo?”. Valentina, che ha frequentato Tomas per qualche settimana, interviene difendendo il cavaliere: per lei è un uomo indipendente da tutti i punti di vista. Nella puntata di oggi, giovedì 12 aprile, continua la discussione tra Tomas, seduto nel parterre, e Donatella al centro dello studio. Come anticipa un video di Witty, il cavaliere esprimerà tutto il suo disappunto nei confronti della dama: “Non ti va bene niente, mi hai deluso…”.

