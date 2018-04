UN AMORE SENZA FINE/ Su Canale 5 il film con Alex Pettyfer (oggi, 12 aprile 2018)

Un amore senza fine, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 12 aprile 2018. Nel cast: Gabriella Wilde, Bruce Greenwood e Alex Pettyfer, alla regia Shana Feste. Il dettaglio della trama.

12 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale 5

NEL CAST ANCHE ALEX PETTYFER

Il film Un amore senza fine va in onda su Canale 5 oggi, giovedì 12 aprile 2018, alle ore 21.25. Una pellicola che è stata realizzata negli Stati Uniti nel 2014 per la regia di Shana Feste, gli attori principali sono invece l'attrice inglese Gabriella Wilde, Bruce Greenwood, Alex Pettyfer e Robert Patrick. Si tratta del remake della pellicola "Amore senza fine" uscita nel 1981 per la regia del grande Franco Zeffirelli, tratta da un romanzo scritto dal grande autore di novelle Scott Spencer. L'ultimo lavoro della regista statunitense Shana Feste, è intitolato "Boundaries" ed è arrivato sugli schermi cinematografici lo scorso febbraio 2018. Gabriella Wilde ha debuttato al cinema nel 2009 con il film di genere avventura intitolato "St Trinian's 2 - The Legend of Fritton's Gold". Prima di diventare attrice, Gabriella Wilde, ha lavorato come modella ed è stata la testimonial di marchi molto famosi tra cui Lacoste e Burberry. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

UN AMORE SENZA FINE, LA TRAMA DEL FILM

Protagonisti della storia sono due giovani, entrambi hanno una vita molto difficile e tormentata, la ragazza si chiama Jade Butterfield, l'altro invece è David Elliot. Jade ha vissuto un periodo molto difficile dopo la morte di suo fratello Chris, sono passati già due anni da quell'orribile giorno, la giovane è riuscita a terminare gli studi e a conseguire il diploma di maturità. Adesso è decisa a riprendere in mano la sua vita e comincia a relazionarsi con i ragazzi suoi coetanei, David ha frequentato lo stesso liceo di Jade e si è innamorato della bella studentessa dal primo momento che l'ha vista. Jade decide di dare una bella festa e, tra gli altri invitati, ci sarà anche il suo spasimante David. La serata offre ai due ragazzi l'occasione di conoscersi meglio, tra loro sboccia l'amore e iniziano una storia insieme. I ragazzi passano molto tempo insieme e David ha modo di conoscere Hugh (Bruce Greenwood), il padre della ragazza che ama. Hugh non è contento di sapere che Jade ha un fidanzato, non accetta l'idea che sua figlia sia tanto coinvolta in questa relazione e che possa perdere di vista l'obiettivo di diventare una cardiologa, la professione che il padre aveva scelto per lei. Hugh indaga sul passato del giovane e viene a sapere che David ha precedenti penali, tempo addietro infatti ha preso a pugni il compagno della madre. Jade viene informato della cosa dal padre, la ragazza si infuria con il fidanzato e non comprende come mai le abbia nascosto questa cosa così importante. David si sente mortificato, spiega a Jade che non le aveva mai raccontato niente solo perché provava vergogna. Jade non accetta tale giustificazione, quindi i due fidanzati litigano e mettono fine alla loro relazione, a questo punto la ragazza parte per proseguire gli studi di medicina, David intanto cerca di non pensare più a lei ma è difficile dimenticare l'amore che ha provato e che ancora prova per lei. Jade è sempre nei suoi pensieri e David non perde occasione per chiedere sue notizie; proprio dalla mamma di Jade viene a sapere che la ragazza sta per ritornare a casa, inoltre viene informato sul fatto che Jade sta insieme ad un ragazzo conosciuto da poco. David non dà importanza alla cosa, il giorno in cui è previsto l'arrivo di Jade, si reca in aeroporto e la incontra. Basta uno sguardo per accorgersi ch sono ancora innamorati l'uno dell'altro. La ragazza ricorda perfettamente che suo padre non approva la sua storia d'amore quindi decide di fuggire con il suo David. Quando stanno per andar via si accorgono che un incendio sta devastando la casa di Hugh. David va a soccorrere il padre di Jade ma cade rovinosamente, anche se Hugh potrebbe scegliere la soluzione più conveniente per lui, non si sente di lasciar morire il ragazzo e corre in suo aiuto. Hugh si salva e, grazie a lui, si salva anche David. Dopo questa terribile avventura, i due ragazzi si concedono un viaggio insieme.

