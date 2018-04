Una Vita / Sara nel letto di Mauro, Teresa va su tutte le furie (Anticipazioni 12 aprile)

Una Vita, anticipazioni puntata 12 aprile 2018: drogato a sua insaputa, Maurio si risveglierà nel letto di Sara, ma a complicare il tutto sarà l’arrivo di Teresa…

12 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Una Vita

Dopo aver finalmente assicurato alla giustizia Zenòn, accusato da Fernando di aver malmenato Sara, Mauro può finalmente occuparsi della sua protetta e, incurante della sempre più insistente gelosia di Teresa, non potrà fare altro che abbassare la guardia. Sara, infatti, nella nuova puntata di Una Vita, approfitterà della sua fiducia e, con la scusa di aver preparato la cena, verserà nel suo piatto una sostanza molto potente. La droga avrà degli effetti molto pesanti sul fisico di Mauro, che non riuscirà ad alzarsi in tempo e a recarsi al commissariato come di consueto. Ad accorgersi della sua assenza sarà soprattutto Teresa, che si recherà da lui con il proposito di festeggiare il suo compleanno, ma non vedendolo non potrà fare altro che raggiungerlo a casa sua, dove troverà ad attenderla una scena davvero inequivocabile: Sara che lascia la camera del suo amato in déshabillé. Quali saranno le reazioni della maestra di Acacias 38?

Anticipazioni: La messinscena di Sara darà i suoi frutti

Teresa, dopo aver pizzicato la sua rivale assieme al suo ignaro fidanzato, andrà su tutte le furie e, convinta che fra i due ci sia stato qualcosa di tenero, scatenerà tutta la sua ira sulpovero Mauro. È così che all'indirizzo del noto commissario di Una Vita arriverà uno schiaffo, che anticiperà la successiva fuga di Teresa e la sua voglia di chiudere con lui ogni rapporto di tipo sentimentale. La perfida Sara potrà quindi tirare un sospiro di sollievo: il suo piano, architettato nei minimi dettagli, ha finalmente separato i due amanti di Acacias 38. Ma quali saranno le conseguenze di questo gesto? Mauro, naturalmente, cercherà subito di correre ai ripari, esigendo dalla ragazza tutta la verità su quella notte di cui non ha memoria; Teresa, invece, correrà dritto fino a casa distrutta dal dolore, e troverà conforto fra le braccia della sua inseparabile amica Cayetana. Mauro scoprirà tutta la verità su Sara?

