Uomini e Donne/ Giordano Mazzocchi torna? Frecciatina sui social, Nilufar Addati in crisi (Trono Classico)

12 aprile 2018 Anna Montesano

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi

Dopo la nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne, il pubblico è in attesa di scoprire se Giordano Mazzocchi deciderà di fare un passo indietro e tornare in studio da Nilufar Addati, oppure manterrà il suo proposito, rimanendo a casa. Sui social il corteggiatore è rimasto in silenzio fino ad oggi, quando su Instagram ha scritto una frase che ha tutto l'aspetto di una frecciatina. "I grandi non capiscono mai niente da soli e i bambini si stancano a spiegargli tutto ogni volta" ha scritto Giordano; ma riferito a chi? Non si sa, comunque, quale sia lo stato d'animo attuale del corteggiatore e se ci sia una piccola possibilità del suo ritorno in studio. Sicuro è invece lo stato d'animo di Nilufar, che probabilmente proprio in queste ora comincia a comprendere quali siano i suoi reali sentimenti per Giordano oltre che per Nicolò Ferrari. La Addati non sta vivendo un momento facile e il lungo sfogo avuto in studio lo palesa.

Maria De Filippi dalla parte di Nilufar

Come svela il Vicolo delle News, Nilufar Addati ha avuto quasi un crollo in studio quando ha scoperto che Giordano Mazzocchi ha deciso di non tornare e per di più di non rispondere alle sue successive telefonate. Spunta poi a galla che la tronista lo segue costantemente sui social, e sa delle serate in discoteca, le cui immagini la fanno stare male. Dettagli che sembrerebbero svelare che la freddezza vista nelle esterne non è poi così reale e che in verità Nilufar a Giordano tenga e ne sia anche molto gelosa. C'è però chi si chiede perchè non sia andata a riprenderlo, perchè in un momento così delicato, se è vero che le piace così tanto Giordano, abbia deciso di baciare ancora Nicolò Ferrari, giocandosi un'ultima carta. A difenderla è però Maria De Filippi che, dura con Giordano, appoggia la scelta di Nilufar e sentenzia. "Se ci tiene a te torna".

