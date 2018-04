Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Over, video anteprima: Ida e Riccardo, ultimo round (12 aprile)

Uomini e Donne, oggi 12 aprile 2018 in onda al trono Over. Nuovo confronto tra Ida Platano e Riccardo; Gemma Galgani torna all'attacco con Giorgio Manetti?

12 aprile 2018 Anna Montesano

Uomini e Donne, trono over

La settimana di Uomini e Donne continua con la seconda parte del Trono Over. Si riparte lì dove abbiamo lasciato i protagonisti dello show ieri, ovvero da Tomas e Donatella Lopar al centro dello studio. Le critiche, lanciate ieri dalla dama, continuano oggi. Donatella trova che Tomas non riesca ad aprirsi con lei del tutto e rimanga invece sulle sue, lui però non trova verità in queste due dichiarazioni veritieri e si arrabbia, fino a lasciarla al centro dello studio da sola. Lo scontro continua dalla propria postazione ma si conclude, da quanto traspare, con la chiusura di questa conoscenza dopo ben due mesi. Si lascia spazio a un ballo, che vede Ida Platano tra le braccia di Gianni Sperti che, da sempre, ha avuto per lui apprezzamenti per la dama, trovandola la più bella degli ultimi tempi nello studio.

Gemma "torna all'attacco" con Giorgio?

Il ballo lascia però spazio a un nuovo confronto tra la stessa Ida e Riccardo Guarnieri. La loro conoscenza viene rimessa in ballo, ma i due abbandonano nuovamente lo studio, per continuare il loro confronto dietro le quinte. È qui che arriva la domanda di Ida per Riccardo: "Ma tu provi qualcosa per me?". La risposta la conosceremo domani, nel corso della nuova puntata del trono Over che darà poi spazio a Giorgio Manetti. Anche il cavaliere torna al centro dello studio in quanto sta conoscendo una nuova dama, Alessandra. Non manca una battuta di Gemma Galgani su Giorgio, che porta Gianni Sperti a fare un'affermazione sorpresa: "Sembra quasi che Gemma voglia tornare all'attacco!" (Clicca qui per il video anteprima)

