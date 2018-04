Uomini e Donne/ Riccardo Guarnieri e Ida Platano si sono lasciati? Ultima speranza per i fan (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Riccardo Guarnieri e Ida Platano si sono lasciati dopo l'ultima puntata? C'è un'altra speranza per i fan

12 aprile 2018 Anna Montesano

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, Uomini e Donne

Non ci sono più dubbi: Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono i nuovi Gemma Galgani e Giordio Manetti. Una coppia, quella del trono Over di Uomini e Donne, che ha davvero fatto colpo sul pubblico che non sa, tuttavia, come sono andate a finire le cose tra loro. Nel corso della nuova puntata del trono Over, in onda ieri, Ida e Riccardo hanno nuovamente litigato ma, stavolta, senza riappacificarsi. Difficile dire che i due abbiano chiuso, ma che le cose vadano maluccio è cosa ben chiara. Il pubblico da casa però è convinto: i due si amano. "Comunque bisogna tenere conto che sono due persone con delle storie passate ..È dura ricominciare .Una cosa è certa che devono essere più comprensivi entranbi ..Non si litiga ogni cosa detta" scrive una telespettatrice; mentre c'è chi ritiene che sia il comportamento di lei, che vuole per forza mantenere i rapporti con Sossio, ad essere sbagliato.

INCONTRO ROMANTICO DOPO LA LITE IN STUDIO?

Ma cosa è accaduto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri dopo lo scontro al quale abbiamo assistito ieri? Non arrivano, purtroppo, nuove notizie. Si attende infatti la nuova registrazione del Trono Over, che svelerà come stanno andando le cose tra i due e se, dopo l'ultimo scontro, abbiano avuto modo di rivedersi e chiarire, valutando anche i tanti impegni, soprattutto di Ida. La dama, in una recente intervista a Uomini e Donne Magazine, ha infatti svelato: “Non ho molto tempo per lo svago o il divertimento e mancano le occasioni per incontrare persone nuove. Mi divido tra la mia attività ( lavora tutto il giorno come parrucchiera ndr) e la vita da mamma.”

