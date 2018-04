Valerio Logrieco e Simone Poccia al Grande Fratello/ Chi sono? Svelata l'identità dei primi due "super boni"

Valerio Logrieco e Simone Poccia sono due dei tre "super boni", concorrenti del Grande Fratello 15. Assieme al terzo concorrente, Filippo, vivranno nel Casale da oggi

Barbara D'Urso non poteva lasciare il suo amato pubblico senza qualche anticipazione su quella che sarà la nuova edizione del Grande Fratello. E proprio lei, che ne è la conduttrice, nella puntata di oggi di Pomeriggio Cinque svela le prime indiscrezioni sul reality che questa volta, per alcuni concorrenti, inizia prima. Tre persone inizieranno in queste ore la loro avventura al Grande Fratello, ma lo faranno in un altro posto, chiamato "Il Casale". Si tratta di una sorta di fattoria, con animali di vario genere, legna da ardere e lavori agricoli, ed è qui che inizieranno la loro avventura "Tre super boni", come la stessa D'Urso svela. I loro nomi sono Simone, Filippo e Valerio, ma non le loro identità. È però la pagina Instagram "Veryinutilpeople" a svelarne le prime due: quelle di Valerio Logrieco e Simone Poccia.

VALERIO LOGRIECO PRONTO AL GRANDE FARTELLO

Sono loro due dei tre concorrenti del Grande Fratello 15 che, al momento, hanno iniziato la propria avventura nel Casale. Barbara D'Urso, nella puntata di Pomeriggio 5, ha regalato al pubblico un video nel quale, tuttavia, si intravedono solo le "beltà fisiche" dei tre ragazzi. Addominali e sorrisi è quanto si vede nel video in questione, ma nessun volto. Sui social c'è chi ha però riconosciuto due dei tre concorrenti e li ha prontamente segnalati. Valerio Logrieco, proprio nel suo ultimo post su Instagram, è in ritorno da Londra e scrive: "È stato bellissimo. Ora è tempo per un nuovo progetto di vita", che pare avrà inizio proprio col Grande Fratello. Non ci resta che scoprire l'identità del terzo "super bono", Filippo.

