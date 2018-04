Al Bano e Loredana Lecciso/ Il cantate racconta la verità da Barbara D'Urso?

13 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Al Bano e Loredana Lecciso si sono lasciati, ma sui motivi della rottura, continuano a circolare gossip e indiscrezioni. Dopo diciotto anni, il cantante di Cellino San Marco e la showgirl si sono detti ufficialmente addio. Tra mezze verità e dichiarazioni latenti, nessuno dei due ha svelato i veri motivi che li hanno portati a decidere di lasciarsi. La verità, però, potrebbe arrivare molto presto. Sia Al Bano che Loredana Lecciso sono molto amici di Barbara D’Urso. La showgirl è stata ospite di Domenica Live nelle scorse settimane, ma nelle prossime puntate, nel salotto di canale 5 potrebbe arrivare proprio Al Bano. A lanciare i rumors è stata la stessa Barbara D’Urso che, nella scorsa puntata di Pomeriggio Cinque, parlando della rottura tra Al Bano e Loredana Lecciso, si è chiesta da chi andrà il cantante a raccontare la sua verità? Una domanda che ha scatenato le voci secondo le quali Al Bano, dopo aver telefonato in diretta a Storie italiane e aver rilasciato dichiarazioni a Mattino 5, potrebbe decidere di andare in persona nella trasmissione della D’Urso per raccontare cos’è davvero successo con la Lecciso.

AL BANO E LOREDANA LECCISO: LA ROTTURA PER UN INTERVENTO?

In attesa di ascoltare la verità su Loredana Lecciso, Al Bano si è lasciato andare ad una nuova dichiarazione sull’ex moglie Romina Power che, secondo quanto raccontato dalla bionda showgirl ai microfoni del settimanale Chi, con il suo atteggiamento, non avrebbe contribuito alla serenità della sua relazione con Al Bano. Nel corso della puntata di The voice of Italy, Al Bano si è lasciato andare ad una dichiarazione che non è passata inosservata. “La mia donna ideale? Ne ho avute due, più ideale di così…”, ha detto Al Bano la cui risposta, però, non ha soddisfatto J-Ax iche ha insistito: “Va beh ma in generale, la tua donna ideale oggi”. Di fronte alla domanda del collega, Al Bano ha deciso di rispondere così: “Tu pensa a Romina e vedi che quello è il mio tipo ideale”. E’ una nuova frecciatina a Loredana Lecciso?

