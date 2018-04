Alessandro Meluzzi VS Diego Fusaro/ “Sparare o no?”, l’interrogativo di Scanzi

The Match, le anticipazioni del nuovo appuntamento di stasera, venerdì 13 aprile 2018: Alessandro Meluzzi VS Diego Fusaro “Sparare o no?”, l’interrogativo di Andrea Scanzi.

13 aprile 2018 Valentina Gambino

The Match, torna anche stasera, venerdì 13 aprile 2018, alle ore 23.30 sul canale Nove di Discovery Italia, con il giornalista Andrea Scanzi. “Sparare per difendersi è giusto o sbagliato?”, questo il nuovo interrogativo che vedrà un faccia a faccia senza filtri, con protagonisti il filosofo Diego Fusaro e lo psichiatra Alessandro Meluzzi, primate della Chiesa Ortodossa Italiana e Presidente dell’UNAVI (Unione Nazionale Vittime), l’associazione che si batte per la tutela delle vittime di reati violenti. “Entra un ladro in casa, è lecito sparare o no?”, chiede Scanzi che gioca il ruolo di arbitro dell’incontro. “Sicuramente sì – risponde con una certa sicurezza Meluzzi -. Paura, violenze sessuali, torture per farsi dire dov’è la cassaforte. Il diritto alla legittima difesa nessuno Stato lo può negare, lo dice anche la Chiesa con Sant’Agostino”. Fusaro invece ci tiene a sottolineare il ruolo delle istituzioni rispetto al singolo individuo: “Sono convinto che spetti allo Stato garantire la difesa. Se violiamo questo principio, riprecipitiamo immediatamente nello stato di natura, ovvero nel caos anarchico del Far West americano, ci saranno bande armate in cui chi più ha denaro più potrà difendersi”.

Secondo il filosofo Diego Fusaro, aumentare le pene è sicuramente meglio della libertà di sparare: “Perché in Italia spesso anche le bande organizzate vengono a compiere i loro crimini? Non vi è certezza della pena - continua -. Occorre non dico restaurare i gulag, forse è eccessivo, ma sicuramente potenziare le pene”. Andrea Scanzi decide di cambiare pagina chiedendo ad Alessandro Meluzzi: “Il disegno di legge del maggio scorso, lei lo ha definito un aborto”. Lo psichiatra conferma: “L’aspetto più comico è che introduceva un’attenuazione della responsabilità di chi si difende da un’intrusione domestica, qualora avvenga la notte. Le 17 di pomeriggio d’inverno è notte? E la sera d’estate alle 21?". The Match è una serie originale di 5 episodi da 30 minuti ciascuno prodotta da Loft Produzioni per Discovery Italia e disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play).

