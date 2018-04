Amici 17, Heather Parisi vs Biondo/ Video:"Io e mia figlia insultate e minacciate fisicamente"

Dopo le critiche a Biondo, Heather Parisi è stata insultata sul web dai fan del cantante: ecco le sue dichiarazioni e il nuovo video su Instagram insieme alla figlia.

Heather Parisi non ci sta e continua a dire la sua sui social network, in merito alle pesanti critiche subite dopo la sua partecipazione ad Amici 17. L'ex ballerina si è infatti espressa in modo esplicito contro il cantante Biondo, che a suo avviso non ha nessun talento e non merita di proseguire la sua avventura nel talent show. Parole dette in contrapposizione a Simona Ventura, una delle principali sostenitrici di Biondo, ed invece confermate dalla figlia della Parisi. La bambina è apparsa in un video pubblicato nel profilo Instragram della soubrette nel quale precisa alcune affermazioni fatte dalla madre in puntata: "Mamma, perché in puntata hai detto che io ascolto Biondo? A me non piace, Biondo non sa cantare. Affermazioni che non sono state prese bene dai tanti fan del cantante di Amici, che hanno reagito fin troppo pesantemente, con commento spesso ai limiti del leggibile. Per questo Heather Parisi ha deciso di rilasciare un nuovo video, nel quale la figlia è nuovamente protagonista.

HEATHER PARISI E LA FIGLIA MINACCIATE SUI SOCIAL

Nel nuovo video pubblicato da Heather Parisi su Instagram, alla figlia viene chiesto di fare i nomi dei suoi cantanti preferiti e lei precisa: "Posso dirlo? Perché l'ultima volta tutti mi hanno sgridato perché ho detto che non mi piaceva Biondo". La ballerina rassicura la bambina, dicendole che può sentirsi liberare di esprimersi come meglio crede. Eppure, nella didascalia sottostante, la Parisi ha raccontato ciò che è accaduto dopo la sua partecipazione ad Amici, che ha dato vita a pesanti commenti rivolti a lei e alla sua bambina: "Il Cyberbullismo va condannato sempre, senza né se, né ma. E invece ho letto blog e siti che si sono divertiti, a incitare pochi celebro lesi a insultare e minacciare, anche fisicamente, me e mia figlia. Io non ho paura di dire ciò che penso". Clicca qui per vedere il video e leggere il suo commento completo.

