BENVENUTI AL SUD/ Sul 20 il film con Claudio Bisio e Alessandro Siani (oggi, 13 aprile 2018)

Benvenuti al Sud, il film in onda su 20 oggi, venerdì 13 aprile 2018. Nel cast: Claudio Bisio, Alessandro Siani e Angela Finocchiaro, alla regia Luca Miniero. La trama del film nel dettaglio

13 aprile 2018 Cinzia Costa

il film in prima serata sul 20

NEL CAST ANCHE ANGELA FINOCCHIARO

Il film Benvenuti al Sud va in onda sul 20 oggi, venerdì 13 aprile 2018, alle ore 21.00. Una commedia che è stata diretta nel 2010 da Luca Miniero e interpretata da Claudio Bisio, Alessandro Siani, Angela Finocchiaro, Valentina Lodovini e Nando Paone. Ispirato ad una pellicola francese diretta da Dany Boon nel 2008, Benveuti al Sud ha richiamato l'attenzione di gran parte del pubblico italiano che ha accolto il film facendo registrare dei veri e propri record di incassi. Affrontando l'annoso contrasto tra nord e sud, la pellicola diretta da Luca Miniero è riuscita a cogliere i punti salienti e gli stereotipi che contraddistinguono da sempre il divario tra meridione e settentrione in Italia. Tuttavia non si tratta di un problema solo italiano, in quanto la trama del film ripercorre in maniera abbastanza Fedele quella della pellicola francese. Tra i produttori esecutivi di Benvenuti al sud c'è anche Deni Boon, il regista di Giù al nord. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

BENVENUTI AL SUD, LA TRAMA DEL FILM

Alberto Colombo è un impiegato postale che vive in un piccolo paesino in provincia di Milano. Spinto anche da sua moglie Silvia che ha voglia di respirare l'aria della grande città, chiede al suo superiore di essere trasferito nella sede centrale di Milano. Dopo aver incassato un sonoro rifiuto però, Alberto non si piange addosso e cerca di aggirare il problema facendosi passare per un paraplegico e salire così' in graduatoria per il trasferimento. Tuttavia il suo trucchetto viene presto scoperto, facendogli rischiare addirittura il licenziamento. Ad ogni modo, il suo superiore lo grazia inviandolo per punizione in un piccolo paesino della Campania. Alberto non conosce il meridione e cerca di informarsi sullo stile di vita di quelle zone tramite internet, trovando informazioni fuorvianti ed al limite del paradossale. Con un carico di pregiudizi esorbitante, Alberto parte alla volta di Castellabate trovando al contrario di qualsiasi aspettativa, un ambiente sereno, cordiale e amichevole. Alberto finirà per affezionarsi ai sui nuovi colleghi Mattia, Maria ed i due Costabile, che diventeranno per lui una seconda famiglia. Tuttavia, continua a raccontare a sua moglie di non trovarsi affatto bene al Sud. Per evitare di raccontare la verità a Silvia, Alberto Mattia Maria e Costabile saranno costretti a mettere in piedi un esilarante messa in scena per tentare di aiutare il loro amico Alberto.

