Ballando con le stelle 2018/ Gessica Notaro e il suo "primato": sarà la vincitrice? Intanto su Ciacci...

Ballando con le stelle 2018, Giovanni Ciacci lascerà il programma? Il web spera di no, intanto Carolyn Smith svela la sua classifica dei concorrenti e vince Gessica Notaro

13 aprile 2018 Anna Montesano

Carolyn Smith - Ballando con le Stelle 2018

Ormai la gara di Ballando con le stelle 2018 è entrata nel vivo. I concorrenti continuano la loro corsa verso la vittoria, ma il pubblico è in attesa di scoprire se Giovanni Ciacci, dopo quanto accaduto nell'ultima puntata, lascerà o meno il programma come ha annunciato negli ultimi giorni. Il pubblico spera davvero non lo faccia e ricorda a Ciacci i grandi obiettivi raggiunti. Complimenti infatti per lui e per la giuria: "Il 10 di Carolyn Smith zittiva ogni insulso criticone lì in teatro e fuori. Il gesto di Zazzaroni (dopo l'8) è stato splendido per stemperare tanta tensione. Peccato ci sia stato l'allucinante ed insensato 0 di Mariotto. - scrive un telespettatore - Io spero che Ciacci si ricreda e continui la gara col suo maestro, Raimondo Todaro, favoloso nel creare danze d'ensemble. Complimenti e grazie per quanto ci avete mostrato".

SVELATA LA CLASSIFICA DI CAROLYN SMITH

Intanto Carolyn Smith, su Instagram, ha voluto far sapere le sue votazioni attuali, dopo le prime 5 puntate di Ballando con le stelle. “Siamo a metà strada di Ballando con le stelle. Ho fatto un calcolo della mia classifica fino alla quinta puntata. Davvero interessante! Ci sarà sicuramente un cambiamento sabato prossimo!” scrive la presidentessa di giuria. Ecco le sue votazioni fino ad oggi: "Gessica Notaro (con 42 punti). Secondo: Francisco Porcella (41 punti). Terzo: Giaro Giarratano (40 punti). Quarto: Giovanni Ciacci e Cesare Bocci (pari merito, con 39 punti). Sesto: Akash Kumar (36 punti). Settima: Cristina Ich (33 punti). Ottava: Nathalie Guetta (26 punti). Nono: Amedeo Minghi (24 punti). Infine, decimo ed ultimo: Massimiliano Morra (22 punti)". Chiaro che tutto può cambiare nelle prossime puntate, ma Gessica Notaro (così come per altri) mantiene il primato. Che possa essere lei la vincitrice?

