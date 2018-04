Bianca Atzei non è dimagrita all'Isola dei Famosi 2018/ Cibo sottobanco per lei? Filippo Nardi smaschera tutto

Bianca Atzei non è dimagrita all'Isola dei Famosi 2018: la naufraga con lo stesso peso di tre mesi fa. Filippo Nardi smaschera tutto e svela il "trucchetto" della cantante.

13 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Bianca Atzei

Bianca Atzei è l’unica naufraga dell'Isola dei Famosi 2018 che non è dimagrita. La cantante, infatti, pesa esattamente come tre mesi fa. La rivelazione di Alessia Marcuzzi ha scatenato accese polemiche sul web da parte del pubblico che si chiede come sia possibile, dopo tre mesi di quasi digiuno che la Aztei non abbia perso neanche un etto. A smascherare tutto, però, è stato Filippo Nardi che, ospite di Casa Signorini, alla domanda del padrone di casa sui motivi per i quali la Atzei non sia dimagrita, ha svelato che la produzione, alla cantante, passava degli shaker proteici. Il motivo sarebbe stato dettato dalla necessità di salvaguardare la salute della Atzei, partita già sottopeso. Nel corso della semifinale, infatti, Bianca, dopo essersi pesata ed essersi guardata allo specchio, per la prima volta dopo mesi, ha svelato che, alla partenza per l’Honduras, pesava appena 39 kg a causa di un drastico peso per la sofferenza causata dalla fine della sua storia d’amore con Max Biaggi.

BIANCA ATZEI FAVORITA DALLA PRODUZIONE DELL’ISOLA DEI FAMOSI 2018?

La rivelazione di Filippo Nardi getta un’ombra sull’avventura di Bianca Atzei all’Isola dei famosi 2018. Il popolo del web, infatti, è convinto che la cantante abbia avuto un trattamento privilegiato rispetto agli altri naufraghi. Per il web, la cantante non sarebbe dovuta partire essendo già sottopeso e, a tal proposito ricordano quando accaduto a Giulia De Lellis. La fidanzata di Andrea Damante, infatti, avrebbe dovuto partecipare alla scorsa edizione del reality show, ma a causa del peso, fu costretta a restare a casa. Il popolo dei social si chiede, così, perché la stessa cosa non sia accaduta alla Atzei che, nonostante i 39 chili, ha partecipato al reality godendo degli shaker proteici. La polemica, dunque, è servita. Cosa accadrà qualora dovesse essere la Atzei la vincitrice? La presenza tra i finalisti della cantante, dunque, continua a far discutere.

