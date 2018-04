CRIMINAL MINDS 13/ Anticipazioni del 13 aprile 2018: i segreti oscuri di una famiglia

Criminal Minds 13, anticipazioni del 13 aprile 2018, su Fox Crime. Il BAU indaga sulla scomparsa di Trish e sui sospetti collegati al marito ed un amico. Chi mente?

Criminal Minds 13, in prima Tv assoluta su Fox Crime

CRIMINAL MINDS 13, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Fox Crime di oggi, venerdì 13 aprile 2018, andrà in onda un nuovo episodio di Criminal Minds 13, in prima Tv assoluta. Sarà l'11°, dal titolo "Segreti oscuri". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: una coppia di sposini viene ritrovata morta nella piscina della loro villa, annegati e legali a dei pesi con delle corde. Il sospetto della Polizia è che sia tutto collegato alla serie di rapine che ha colpito la cittadina della California in seguito alla recente siccità. Emily (Paget Brewster) intuisce subito però che i tre delitti avvenuti in città siano strettamente collegati con la siccità in corso. Tutte le vittime infatti sono stati annegati nelle rispettive piscine. Intanto, JJ (AJ Cook) scopre che una delle vittime è stata derubata della sola bigiotteria e che quindi l'SI ha cercato di depistare le indagini fin dall'inizio. Gli unici oggetti preziosi mancanti sono delle monete di valore che vengono ritrovate poco dopo lungo la riva. Lo Sceriffo rivela inoltre che a causa della siccità le acque del lago locale stanno facendo riemergere dei cadaveri di persone morte in diverse circostanze negli ultimi anni. La squadra inizia quindi a concentrarsi sul lago, ipotizzando che l'SI abiti nelle vicinanze. Emily collega infatti il ritrovamento dei cinque cadaveri ai nuovi delitti commessi dal killer, motivo che le fa pensare che colpirà ancora nelle successive 24 ore. Il corpo di un uomo viene ritrovato nelle prossimità di una piscina solo alcune ore dopo e dai segni rilevati sul cadavere, Simmons (Daniel Henney) intuisce che l'SI sia sempre più agguerrito. Un particolare che spinge invece Rossi a collegare tutto ad alcuni modus operandi attribuiti ai pirati. Emily inoltre nota che l'SI ha scelto quelle piscine in particolare perché ricordano la passerella dei velieri. La squadra conclude infine che il killer potrebbe agire per via di un trauma precedente alla creazione del lago artificiale. Nel frattempo, il giovanissimo Timothy Kane (Shannon Brown) fa la conoscenza di Jess Carney (Steven Grayhm), un uomo con una cicatrice sull'occhio che si è procurato con un acido poco prima. Garcia (Kirsten Vangsness) risale invece a Casey Peters (Brad Hunt), l'uomo che ha ritrovato le monete di valore, per via di alcuni precedenti. La squadra però è convinta che sia connesso anche con i delitti. Si scopre infatti che Peters aveva un figlio e che ne ha perso le tracce quando aveva appena 13 anni. Nel passato, Jess fa il giuramento dei pirati con il suo migliore amico, Leland Peters, ma rifiuta di seguirlo in una fantasia, proprio il giorno dell'esondazione del fiume. Nel presente, Jess obbliga Timothy a seguirlo in una nuova impresa nel tentativo di matenere fede al vecchio giuramento. Durante un sopralluogo al lago, Simmons scopre che Jess sta cercando di annegare anche il ragazzino e decide di intervenire anche senza aspettare il resto della squadra. L'SI tuttavia lo ferisce al petto e poco dopo getta in acqua Timothy, che viene ripescato dal profiler. Jess fugge quindi a bordo di un motoscafo, ma Rossi decide di non cercarlo: è sicuro che abbia raggiunto Leland.

ANTICIPAZIONI DEL 13 APRILE 2018, EPISODIO 11 "SEGRETI OSCURI"

Quando una donna viene ritrovata in fin di vita e parzialmente sepolta, il BAU decide di volare fino in Virginia per affrontare il caso. Secondo le ricostruzioni della Polizia, la vittima avrebbe conosciuto in un bar un pregiudicato, Rick Sturgess, conosciuto per aggressioni sessuali e che l'avrebbe molestata. All'arrivo della squadra in città, Burgess è già stato messo agli arresti, ma i profiler negano che possa trattarsi dell'SI. Il BAU scoprirà invece che tutte le persone collegate al caso stanno cercando disperatamente di nascondere alcune informazioni utili e segreti scottanti, come il fatto che la famiglia della vittima fosse segnata da alcuni abusi domestici. Il marito di Trish tuttavia è sospetto almeno quanto l'assistente Sceriffo Jimmy Mackenzie, che afferma di aver accompagnato la donna in casa subito dopo l'aggressione al bar.

