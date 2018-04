Chiara/ Chi è la dama del trono over di Uomini e Donne che corteggia Sossio Aruta?

Chiara, dama del trono over di Uomini e Donne: dopo aver duramente criticato Sossio Aruta, la mora dagli occhi azzurri chiede di ricominciare a frequentare il cavaliere.

13 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Sossio Aruta è senza dubbio uno dei protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. Nella puntata di oggi, venerdì 13 aprile, si parlerà delle numerose conoscenza che il calciatore ha in ballo con le dame del programma. Ma facciamo un passo indietro e rivediamo cosa è successo settimana scorsa Nello studio di Canale 5, Sossio aveva fatto capire di aver avuto un rapporto intimo con Chiara, suscitando l’accesa reazione della dama: “Sei un buffone, un buffone. Te lo dico a lettere cubitali e con la b maiuscola. Tu sai il motivo, lo sai bene, vogliamo parlare al 100%? Dico tutto alla redazione, dico tutta la verità. La redazione lo sa! Mandavi i messaggi a me mentre eri con Ursula e i tuoi figli, ma che uomo sei?!”, inveisce la dama, come riporta Il Tempo, che poi lascia lo studio in lacrime. La bella dama dagli occhi azzurri è ormai un fiume in piena: “Che bisogno avevi di dire che avevamo preso una sola camera? Mi sono fidata di te. Fino a ieri mi dicevi che mi avresti protetto, che mi avresti tutelata fino in fondo e oggi ti comporti così, sei un uomo di m***a. Anche se sono in un programma, non devo dire a mezzo mondo cosa succede nel dopo cena. Ti avevo detto di tenere i nostri approcci per noi. E mi avevi anche chiesto ‘a Ursula diciamo la verità o diciamo che c’è stato solo un bacio?’, sei un uomo di m***a”.

Chiara vuole frequentare ancora Sossio

Nello studio Francesco rimane colpito dalla reazione di Chiara e chiede di poterla conoscerla, la dama accetta non prima di essersi tolta un sassolino della scarpa: “Se parlo io di certe cose poi ridiamo tutti, sai quanto ridiamo”, dice a Sossio che definisce “l’uomo più brutto che abbia mai conosciuto”. Nella puntata di oggi, però, assisteremo a un vero e proprio colpo di scena: Chiara dirà di aver cambiato idea e di voler ricominciare a frequentare Sossio, rivela Uomini e Donne News. Il cavaliere riaccoglierà la dama tra le sue pretendenti? Sui social un fan di Uomini e Donne ha scritto: “Chiara nella prossima puntata torna di nuovo a corteggiare #Sossio dopo questa sfuriata! La buffona è lei!”. E ancora: “Chiara si è incazzata SOLO ED ESCLUSIVAMENTE perché Sossio l’ha sputtanata dicendo della serata insieme davanti a tutti! Per il resto le era stato bene tutto fino a quel momento! Ciao”, aggiunge un altro utente.

