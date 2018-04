Cyrano, l’amore fa miracoli/ Anticipazioni: il programma con Gramellini-Ambra verso la chiusura (13 aprile)

Cyrano, l’amore fa miracoli, anticipazioni del 13 aprile: il programma condotto dall'inedita coppia formata da Massimo Gramellini e Ambra verso la chiusura.

13 aprile 2018 Valentina Gambino

Cyrano - L'amore fa miracoli

Cyrano, l’amore fa miracoli. Nonostante il titolo forte e di buon auspicio, forse in questo caso non si può fare nulla per risollevare il programma da un flop conclamato. Sulla terza rete di Casa Rai Massimo Gramellini in compagnia di Ambra Angiolini, non ha portato a casa i risultati sperati. La particolare trasmissione è apparsa lenta e noiosa e si vocifera che potrebbe chiudere questa sera, ancor prima di completare il suo intero ciclo vitale in TV. Dopo le prime critiche dell’esordio infatti, il giornalista non ha aggiustato il tiro, evidentemente convinto che il format funzionasse bene a suo modo. Le uniche ventate di freschezza, le ha portate proprio l’attrice romana, con il suo sguardo curioso verso il mondo che ci ha regalato la volontà e la voglia di ritrovare l’attenzione perduta con le precedenti parole (senza fine) dello scrittore. L’amore in TV, evidentemente non fa ascolti, tranne quando si parla di gossip, in quel caso infatti, come ben sappiamo è sempre lanciatissimo (ne sanno qualcosa di recente, Al Bano Carrisi, Loredana Lecciso e Romina Power).

Cyrano verso la chiusura: i dettagli

Cyrano, il programma dedicato all’approfondito viaggio alla scoperta dell'amore con l'inedita coppia formata da Massimo Gramellini e Ambra Angiolini, non funziona. Questa sera, potrebbe calare il sipario sul programma di prima serata di Raitre. A quanto pare, dall’azienda di Viale Mazzini è perfino arrivato l’ultimatum: se venerdì sera non arriveranno gli ascolti sperati, il programma chiude. Attualmente la percentuale di share della trasmissione è davvero bassissima e - di regola – c’è poco da fare. Per la prima puntata che ha debuttato lo scorso 23 marzo, si è arrivati ad una media ascolti di appena 783.000 spettatori, pari share del 3,6%. La settimana successiva è andata ancora ancora peggio: 637.000 spettatori di media e 3,1%. Cyrano nonostante abbia parlato d’amore è stato battuto da Propaganda Live in onda su La7 ed anche da Alessandro Borghese con i suoi 4 Ristoranti, che su Tv8 alla stessa ora di Gramellini-Angiolini ha raggiunto il 3,3% con 714.000 spettatori di media. E stasera? La chiusura non è ancora ufficiale ma preparatevi a salutarlo…

© Riproduzione Riservata.