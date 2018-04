DANNI COLLATERALI/ Su Iris il film con Arnold Schwarzenegger (oggi, 13 aprile 2018)

Danni collaterali, il film in onda su Iris oggi, venerdì 13 aprile 2018. Nel cast: Arnold Schwarzenegger, Elias Koteas e Francesca Neri, alla regia Andrew Davis. Il dettaglio della trama.

13 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Iris

NEL CAST ANCHE FRANCESCA NERI

Il film Danni collaterali va in onda su Iris oggi, venerdì 13 aprile 2018, alle ore 23.05. Un grande classico del cinema action che è stato affidato alla regia di Andrew Davis, mentre il protagonista della pellicola è Arnold Schwarzenegger, che veste i panni di un vigile del fuoco in cerca di vendetta per l'improvvisa e tragica morte della sua famiglia. Il titolo Danni Collaterali non è stato scelto a caso ma, sia nella versione italiana che in quella originale, coincide con una battuta spesso ripetuta dai personaggi protagonisti. Nel cast di produttori di Danni collaterali spicca il nome di David Foster, famoso musicista americano che ha composto colonne sonore indimenticabili legati a film di grande successo come The prayer e St. Elmo's Fire. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

DANNI COLLATERALI, LA TRAMA DEL FILM

Un potente gruppo terroristico colombiano sta per mettere in atto un attentato dinamitardo con l'obiettivo di colpire alcuni membri dei servizi segreti statunitensi. Nei pressi di una caffetteria, in prossimità del centro di Los Angeles, Gordy Brewer sta trascorrendo un'allegra mattinata in compagnia di sua moglie e suo figlio. All'improvviso un agente di polizia parcheggia la sua moto, lasciandola incustodita e poco dopo la lascia esplodere. Nella terribile deflagrazione, purtroppo, la famiglia di Gordy perde la vita assieme ad un'altra decine di persone. Gli inquirenti approdano immediatamente sul posto e Gordy cerca in tutti i modi di facilitare le indagini, facendo emergere alcuni particolari. L'uomo è infatti in grado di identificare l'attentatore camuffato da poliziotto. Quando scopre che si tratta di un pericoloso terrostia colombiano ricercato dalla polizia di mezzo mondo, Gordy decide di agire e fare giustizia autonomamente. La polizia, intanto, blocca le indagini e insabbia il caso per misteriosi accordi tra Stati Uniti e Colombia. A Gordy non resta che vendicare sua moglie e suo figlio con le sue stesse mani.

