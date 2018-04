Fabrizio Corona "viene insultato e sputato"/ Il testimone della rissa parla a Mattino 5

Dalla lite all'esterno della palestra alla querela a Selvaggia Lucarelli, Fabrizio Corona continua a far parlare di sè e a Mattino 5 torna il suo avvocato con una nota ufficiale

13 aprile 2018 Hedda Hopper

Mattino 5 intercetta ancora Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi continua a seguire le restrizioni rimanendo muto davanti alle telecamere ma sicuramente gli inviati di Federica Panicucci non mollano e anche oggi hanno ricevuto un saluto da parte di Corona del quale si torna a parlare, nel bene e nel male. La conduttrice annuncia che le cose si stanno mettendo bene per lui per via dei soldi che finalmente le due società hanno avuto indietro. A quasi due mesi dalla scarcerazione, Corona è sempre più protagonista grazie alla buona notizia. I giudici di Milano gli hanno restituito 1,9 milioni trattenendo il resto per le imposte non versate ma confermando che "non è pericoloso". Corona ha ottenuto un permesso premio che gli ha permesso di pranzare vicino a Como con Silvia Provvedi e il figlio Carlos in occasione del suo compleanno. Ma la sua vita non è tutta rose e fiori e nei giorni scorsi è stato protagonista di una lite per strada con un suo ex amico reo di avergli rubato l'orologio appena lui è entrato in carcere.

LA RISSA: PARLANO L'AVVOCATO DELL'ACCUSA E UN TESTIMONE

A Mattino 5 si torna a parlare della famosa lite a cui ha preso parte Fabrizio Corona nei giorni scorsi mostrando nel video anche il testimone che oggi è in studio per raccontare la sua versione, Davide. L'avvocato Costa Angeli Federico, difensore della presunta vittima, conferma che lui si è trovato in strada ben oltre l'orario consentito ma sorvolando su questo ha voluto chiarire le cose attraverso una nota ufficiale: "Il mio assistito contesta le versioni degli accadementi [...] Si precisa, d'altra parte, che per l'Assistito il particolare dell'orario è del tutto influente - e ancora - Non è stata messa in atto alcuna provocazione nei confronti del Signo Corona e il video mostra quest'ultimo che inveisce contro l'assastito mentre il suo assistito lo invita ad andare ad informarsi su quanto è accaduto". La presunta vittima ha parlato anche di un pugno ricevuto con tanto di contusione attestato da referto medico. Il testimone, amico di Fabrizio, conferma: "Erano le 7 e mezza quando ho ricevuto una chiamata da Fabrizio che mi invita a mangiare a casa sua, quando lo chiamo mi dice che è in palestra e gli chiede di andarlo a prendere. Lui parcheggia lì vicino e lo vedo uscire, era dall'altra parte della strada e così lo seguo e per farlo sono passato davanti alla palestra e c'erano delle persone tra cui questa persona che ha inveito contro Fabrizio, la sua prima parola è stata "Che ore sono?"

IL FURTO DELL'OROLOGIO

Sembra che Fabrizio Corona sia stato provocato e l'avvocato Chiesa ne è sicuro. Nonostante questo ha sgridato ben bene il suo assistito perché non deve lasciarsi andare a queste provocazioni ma poi spiega anche che l'orologio è sparito lo scorso ottobre e che in questi mesi l'uomo è stato più volte sollecitato per restituire la merce ma sia lui che il suo avvocato hanno trovato mille scuse fino al mese di marzo quando l'avvocato di Corona ha deciso di denunciarlo. Il testimone della rissa parla di una vita difficile per Corona che viene insultato per strada e c'è gente che gli urla contro di tornare in carcere e addirittura sputa al suo passaggio. Per lui è un momento difficile e parlare tanto di questo incidente non può far altro che fargli male secondo Alessandro Cecchi Paone. L'avvocato Chiesa è combattivo "Sono in tv perché questa accusa non può andarmi giù, faccia la denuncia e faremo un processo se Corona lo ha picchiato ma le sue parole potrebbero causargli altri problemi e per questo non lo perdono, non perdono nessuno che si comporta così".

