Fabrizio Frizzi era devoto a santa Gemma Galgani/ Quando disse: “Grazie a lei ho ritrovato la vera fede”

Fabrizio Frizzi, la devozione per santa Gemma Galgani. Quando disse: “Grazie a lei ho ritrovato la vera fede”. Il conduttore, scomparso da tre settimane, era un cattolico fervente

13 aprile 2018 Silvana Palazzo

A tre settimane dalla morte di Fabrizio Frizzi, emergono nuovi particolari relativi alla vita privata del conduttore televisivo. Era ad esempio un cattolico fervente, ma non parlava spesso del suo rapporto con la fede. In un’occasione rivelò di aver chiesto la protezione della figlia Stella, nata cinque anni fa dalla moglie Carlotta Mantovan. Per Fabrizio Frizzi la figlia, avuta a 53 anni, era come un dono di Maria. «Ringrazio Dio e la Madonna tutti i giorni. Durante la gravidanza ci sono stati problemi seri, e ci siamo affidati a Maria. Abbiamo chiesto protezione per la mamma e la bambina. E ora che tutto è andato bene, il senso di gratitudine è forte», confidava il conduttore nell’intervista a Oggi del 2013. Fabrizio Frizzi era anche il volto ufficiale della Giornata nazionale dell’Unitalsi, con cui accompagnava i malati a Lourdes o molte manifestazioni. A Tv2000 diceva che di loro «colpiva il sorriso e la gioia di stare insieme in quel momento speciale».

Fabrizio Frizzi venerava Gemma Galgani, la Santa della Bellezza. Lo ricorda il settimanale Di Più, ma ci sono anche vecchie interviste a confermarlo. Il conduttore nel 2010 confessò di aver ritrovato la fede, dopo un periodo di incertezza, ammirando un’immaginetta della suora. «Io sono sempre stato cattolico, ma ad un certo punto della mia vita mi ha assillato il tarlo del dubbio, della sfiducia. Un caro parente stava morendo per una grave malattia ed io non accettavo questa idea, il mio animo era turbato», raccontò Frizzi in un’intervista a Pontifex. Un giorno però il suo sguardo cadde sull’immagine di san Gemma Galgani. Era a Lucca e tutto cambiò in un’istante. «Quel volto bello, pacifico e armonioso, il suo sguardo puro mi hanno rasserenato e in un certo senso convertito. Devo a San Gemma Galgani l’aver ritrovato la fede, quella vera», spiegò il conduttore. L’aver ritrovato la fede è stato importante per Frizzi, che ha saputo godersi la vita momenti per momenti, fino all’ultimo istante.

