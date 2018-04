Fedez e Chiara Ferragni si sposano il 31 agosto/ “Indimenticabile sei”, il regalo di nozze del vescono di Noto

13 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Chiara Ferragni e Fedez

Fedez e Chiara Ferragni si sposano il 31 agosto a Noto, in Sicilia, terra d’origine di Marina Di Guardo, la mamma della fashion blogger più famosa al mondo. L’annuncio ufficiale ancora non c’è, ma secondo il settimanale Oggi non ci sarebbero più dubbi sulla data e sulla location scelta dalla Ferragni e dal rapper per il loro grande giorno. Oggi ha mostrato le foto del sopralluogo di Chiara Ferragni, insieme alle amiche del cuore e alla mamma Marina Di Guardo fatto a dicembre, prima di partire per Los Angeles dove, lo scorso 19 marzo, ha dato alla luce il piccolo Leone. Pare, inoltre, che ad occuparsi delle nozze sarà Vincenzo Dascano, importante organizzatore d’eventi. “Nell'atelier milanese di Dascanio - scrive Oggi - la fashion blogger avrebbe impostato una trattativa sul costo totale dell'operazione (è pur sempre una formidabile imprenditrice di se stessa), che Dascanio starebbe valutando prima di accettare l'incarico".

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI SI SPOSANO: IL REGALO DEL VESCOVO DI NOTO

Per Fedez e Chiara Ferragni ci sarà un regalo speciale in Sicilia dove pronunceranno il fatidico sì mettendo un sacro sigillo sul loro amore. Secondo quanto riporta il portale Blog Sicilia, il vescovo di Noto, Monsignor Antonio Staglianó, avrebbe scritto per il rapper e, di conseguenza per la futura sposa, una canzone rap dal titolo “Indimenticabile sei”. Il Vescovo che, secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe unire in matrimonio il rapper e la fashion blogger, consegnerà la canzone a Fedez proprio il giorno del matrimonio. La notizia riportata da Blog Sicilia confermerebbe così le indiscrezioni riportate dal settimanale Oggi. La Ferragni e Fedez, dunque, si sposeranno il 31 agosto a Noto? Sulla location non sembrano più esserci dubbi. Sulla data, invece, c'è ancora un pizzico d'incertezza.

