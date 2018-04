Filippo Contri concorrente al Grande Fratello 2018/ Chi è il "super bono" che vivrà nel Casale

Filippo Contri, chi è il concorrente al Grande Fratello 15? Il ragazzo è uno dei tre "super boni" che vivranno i primi giorni di reality nel "Casale"

13 aprile 2018

Filippo Contri concorrente al Grande Fratello 15

Filippo Contri è uno dei tre "super boni" che ieri Barbara D'Urso, nel corso della puntata di Pomeriggio 5, ha presentato con un piccolo promo di presentazione, che ha però svelato soltanto nomi e immagini senza volto dei ragazzi. Il ragazzo è uno dei concorrenti della quindicesima edizione del Grande Fratello, che inizia la sua avventura nel Casale assieme a Valerio Logrieco e Simone Poccia. Il reality, condotto da Barbara D'Urso, partirà martedì 17 aprile in prima serata su Canale Cinque. Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato qualcosa in più del concorrente. Il venticinquenne, nato a Roma, non ha esperienza nel mondo dello spettacolo. Consulente finanziario, laureato in economia e management, è single, ma due anni fa ha visto la fine di una storia d'amore importante. Appassionato di calcio, è tifoso della Roma, ama viaggiare ed è fortemente legato ad un dorbeman, Eros, che "tratta come una persona".

Filippo Contri, un atleta alla corte di Barbara D'Urso

In passato ha fatto sport praticando atletica leggera, come il coinquilino Simone Poccia, nella squadra del CUS Roma ASD. Filippo inizierà il reality venerdì 13 aprile fuori dalla Porta Rossa insieme ad altri due ragazzi, in una cascina che Barbara D'Urso ha chiamato "Il Casale", in cui i giovani avranno delle piccole prove da superare per testare la loro capacità di essere protagonisti anche nella casa di Cinecittà. Legna da ardere e animali a cui badare saranno i compiti principali da svolgere. Per i tre ragazzi quindi un ritorno a delle dinamiche simili La Fattoria e di Un, due, tre, stalla, format condotti qualche anno fa dalla sempre da Barbara d'Urso. Test fondamentale quindi per i tre ragazzi per entrare nella casa del Grande Fratello.

