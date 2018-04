GABIRIA BRANDIMARTE/ Prima valletta de La Corrida: "Con Corrado si instaurò un feeling particolare"

Gabiria Brandimarte, prima valletta di Corrado alla Corrida: i suoi ricordi del successo in televisione e la sua nuova vita raccontata nell'intervista a Spy.

13 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Gabiria Brandimarte

Il suo nome è sconosciuto a molti italiani eppure Gabiria Brandimarte fu una vera celebrità nel 1986, grazie al ruolo di primo piano avuto a La Corrida. Fu lei, infatti, al fianco di Corrado e alla collega Michele Klippstein nelle prime due edizioni del divertente programma che debutto il 5 luglio 1986. Si trattò di un avventura indimenticabile, anche se successivamente la Brandimarte decise di prendere un'altra strada che la portò ben lontana dal mondo della televisione. I suoi ricordi e il cambiamento avvenuto nella sua vita sono stati oggetto di una recente intervista rilasciata dall'ex valletta di Corrado al settimanale Spy. In essa ha parlato del suo trasferimento in Svezia per tentare una carriera ben diversa da quella che l'ha resa famosa: "Ho iniziato con la televisione, poi mi sono spostata in un altro campo. Ho studiato la neurolinguistica, come funziona il nostro cervello, e adesso sono una coach comportamentale. Dal mondo dello spettacolo sono entrata in uno più introspettivo".

GLI ESORDI IN TELEVISIONE

Intervistata dal settimanale Spy, Gabiria Brandimarte ha parlato del suo esordio nel mondo dello spettacolo. In un primo momento era una modella, concentrata più che altro nelle pubblicità, almeno fino a quando Gianna Tani le chiese di presentarsi ai provini de La Corrida. Dopo brevi riflessioni, accettò l'offerta e si presentò ai casting nei quali conobbe Corrado. Tra loro ci fu subito un feeling reciproco e venne scelta per essere la sua valletta nel nuovo programma. Il passo al grande successo fu breve: "Io e la mia collega Michele Klippstein, con la quale si è instaurata un'amicizia che dura tutt'ora, venivamo trattate da dive. Eravamo già delle vallette parlanti e, insieme a Corrado, presentavamo i concorrenti (...) Mi riconoscevano ai caselli autostradali e agli Autogrill ma a me non interessava diventare famosa. Mi interessava solo godere di quella Roma così stupenda". Dopo la partecipazione a La Corrida, Gabiria Brandimarte studiò arte drammatica ma, quando le fu consigliato di trasferirsi nella capitale, non se la sentì e declinò l'invito.

L'ABBANDONO DELLA TELEVISIONE

Nonostante il successo ottenuto grazie alla Corrida, Gabiria Brandimarte non proseguì la sua carriera nel mondo della televisione. Le fu proposto un programma nel quale avrebbe dovuto stare in body e lei rifiutò, non ottenendo più proposte degne di nota. Una battuta d'arresto che lei accolse con dispiacere ma che poco dopo segno l'avvio di una nuova vita. Di lì a poco, infatti, conobbe colui che diventò suo marito e con il quale si trasferì a Stoccolma: "Ho vissuto con lui 12 anni a Stoccolma e lì ho cominciato a studiare la PNL, ovvero a programmazione neuro-linguistica. Oggi insegno ai mii clienti come migliorare e cambiare i comportamenti che non sono più utili, insomma li aiuto a vivere una vita migliori". Tra i nuovi ambiti che la Brandimarte utilizza per raggiungere i risultati con i suoi pazienti, ci sono l'ipnosi, la meditazione e anche la yoga: "Lavoro su molti livelli di energia per ritrovare le proprie risorse attraverso l'inconscio".

