Garrison Vs Sephora, Amici 17/ "Un posto sprecato nella scuola" e preferisce Valentina Verdecchi: web furioso!

Continua lo scontro tra Garrison e la ballerina della squadra Blu, Sephora, ad Amici 17. Il maestro preferisce Valentina Verdecchi ma sul web è polemica

13 aprile 2018 Anna Montesano

Garrison contro Sephora, Amici 17

Si fa alta la tensione nelle casette di Amici 17, soprattutto in quella dei Blu. È qui che Sephora ha avuto un duro sfogo dopo l'ennesimo confronto con Garrison che, nel corso della prima puntata del serale, l'ha fermata dall'inizio, non facendola accedere alla seconda fase e, quindi, esibire. Ma non è stata la prima volta che Garrison attacca duramente la ragazza, causandole le lacrime. Su di lei ha detto: “Sephora avrà anche la tecnica ma non si muove più in là di lì. Nella mia coreografia le ho chiesto di fare un po’ la frivola e non ha saputo farla, è sembrata una lucertola!” - e ancora - “Mi dispiace dirlo però che senso ha avere una come Sephora nella scuola? Abbiamo sbagliato a dare a lei questa maglia”. L'ennesima critica ha poi scatenato una forte reazione in diretta, dove Sephora ha fatto capire che ormai il parere del maestro, visto che non cambierà, non le interessa. “Se mi dice: “Voglio che tu mi faccia cambiare idea” Ma poi non mi fa esibire, io come ca**o faccio a farti cambiare idea?”.

Garrison contro Sephora: il dubbio del pubblico

Ben diversa invece la situazione di Valentina Verdecchi. La ballerina della squadra bianca è molto apprezzata da Garrison, che in più di un'occasione ha messo le due ragazze a confronto. Per l'insegnante di Amici 17, Valentina ha una presenza scenica che Sephora non potrà mai avere, ma non tutti i telespettatori del talent sono d'accordo con lui. Anzi, Garrison è mira di chi crede che la sua sia più un'antipatia che un giudizio reale sulla ballerina della squadra Blu che, oggettivamente, è brava sia a livello tecnico che espressivo, e che quindi la sua sia soltanto una posizione per opporsi a quanto dice invece la maestra Alessandra Celentano.

© Riproduzione Riservata.