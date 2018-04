Gianluca Vacchi fidanzato?/ Chi è Sharon Fonseca la modella venezuelana che gli ha rubato il cuore

Dopo Giorgia Gabriele e Ariadna Gutierrez, Gianluca Vacchi ha trovato un nuovo amore? Sharon Fonseca è pronta a rubare il cuore al re dei social. Ecco chi è

13 aprile 2018 Hedda Hopper

Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca

I due felici tra le pecore della nuova casa di Miami chi sono? Gianluca Vacchi e la sua nuova, presunta, fiamma, la bella Sharon Fonseca. Sembra che proprio la bella mora, modella venezuelana, abbia rubato il cuore all'imprenditore e DJ più famoso sui social. Milioni di followers per lui su Instagram e tutti pronti a copiare il suo stile, il suo look e un po' meno i suoi balletti ormai diventati emblema di una società sempre più improntata sui social e l'apparire e poco alla sostanza. Gianluca Vacchi sarà pure una brava persona ma di certo quello che mostra sui social sono lusso e bella vita. Naturalmente non mancano le donne al suo fianco e non solo per via della grande cerchia di amicizie che ha in tutto il mondo ma anche per quelle che si alternano al suo fianco soprattutto da quanto è tornato single dopo la sua importante storia con Giorgia Gabriele.

IL NUOVO AMORE DI GIANLUCA VACCHI

L'ereditiere milionario, star di Instagram, ha detto addio anche a quella che è venuta dopo di lei, ovvero la bella Miss Colombia e Miss Universo, Ariadna Gutierrez, e sui social adesso si mostra con la bella Sharon Fonseca. Secondo quanto rivelato nelle Chicche di gossip dal settimanale Chi sembra proprio che per lui sia arrivato il momento di tornare ad innamorarsi: «Gianluca Vacchi ha ritrovato l’amore, lei è la modella venezuelana, con la passione per la moda e per il giornalismo, Sharon Fonseca con la quale convive a Miami ma presto arriveranno in Italia». Fisico perfetto, mora, gambe chilometrice e viso angelico (sopracciglia un po' meno ma sicuramente a Vacchi poco importa questo). Tante amiche, attività fisica e tanto lavoro, così si mostra la modella su Instagram ma nessuna conferma che sia lei la fortunata donna che ha rubato il cuore all'imprendentore. Arriverà nei prossimi giorni il loro primo bacio social?

