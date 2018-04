Giorgia ricorda Alex Baroni/ A 16 anni dalla morte, una ferita aperta: "Quell'onda che arriva e non torna mai"

Giorgia ha ricominciato, ha preso in mano la sua vita ma da allora sono passati 16 anni e il ricordo di Alex Baroni torna ogni anno e stravolge e sconvolge anche i suoi fan.

Giorgia

Ci sono persone che nascono per farsi amare, stravolgere la vita degli altri e poi andarsene, così come sono venute, in punta di piedi o proprio come "un'onda che arriva e non torna mai". Questo è stato il destino di Alex Baroni e la sua amante, amica e collega, Giorgia non può fare altro che condividere con i fan la nostalgia di quel tempo, di quegli anni, in cui hanno condiviso il loro cammino, i loro binari si sono intersecati per poi nuovamente tornare paralleli, per sempre. Giorgia posta un "delicatissimo ma potente artwok" per ricordare proprio Alex Baroni a sedici anni da quel maledetto incidente e da quella morte improvvisa che lo ha strappato alla vita e alla morte dei suoi cari, Giorgia compresa. Onde, questo è il titolo della sua canzone più famosa e anche da dove Giorgia ha estratto questa semplice e potente frase per ricordarlo nell'anniversario della sua morte. I fan la appoggiano e si stringono intorno a lei confermando il vuoto lasciato dal cantante nel mondo della musica.

DALL'INCIDENTE ALLA MUSICA DI GIORGIA

Era il 2002 quando Baroni è rimasto vittima di un doppio investimento da parte di due automobili che viaggiavano lungo la circonvallazione Clodia. All'epoca Baroni era in sella alla sua moto quando è stato travolto e sbalzato via e poi nuovamente investito da una seconda auto che viaggiava a forte velocità. Il cantante è stato subito ricoverato in terapia intensiva dove poi è rimasto in coma fino alla sua morte. Un dolore atroce per chi gli stava vicino e lo amava e che continua ad essere sempre al centro dei pensieri di Giorgia che di anno in anno continua a ricordare l'uomo con cui ha condiviso 5 anni della sua vita e che spesso ha omaggiato con le sue canzoni.

