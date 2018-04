Giovanni Ciacci non lascia Ballando con le stelle/ “Ho parlato con Milly, ma nel dietro le quinte un ragazzo…”

Giovanni Ciacci non lascia Ballando con le stelle: lo stylist di Detto Fatto, dopo aver fatto intendere di voler lasciare lo show di Raiuno ha parlato con Milly Carlucci.

13 aprile 2018 Emanuela Longo

Giovanni Ciacci non lascia Ballando con le stelle

Giovanni Ciacci è stato convito a rimanere a Ballando con le stelle 2018. Chi segue il talent ballerino di Raiuno, sa bene che lo stylist di Detto Fatto negli ultimi giorni stava attraversando una forte crisi e voleva lasciare il programma che lo vede protagonista al fianco del ballerino professionista Raimondo Todaro. Parlandone con Caterina Balivo, aveva confessato di non sentirsi pronto a sostenere una simile tensione. Di seguito però, aveva anche espresso il desiderio di volerne prima parlare con Milly Carlucci, conduttrice dello show in onda nel sabato sera dell’ammiraglia Rai. Alla fine infatti, proprio la presentatrice del talent show dedicato alla danza, ha avuto non solo il compito di parlare con Ciacci, ma è anche riuscita a fargli cambiare idea. Anche la Balivo, dopo avere ascoltato lo sfogo dell’amico, aveva concluso: “Guarda che se molli non ti parlo più!”. Il senese, insomma, raggiunto dai microfoni del settimanale Spy uscito oggi con il suo nuovo numero, racconta a tutti una lieta novella: “Con due donne così (Balivo e Carlucci, ndr) al mio fianco non ho più paura di portare sulle spalle i dubbi di tanti ragazzi che hanno bisogno di non sentirsi soli”, ha confidato.

GIOVANNI CIACCI NON LASCIA BALLANDO CON LE STELLE: ECCO PERCHÉ

Lo stylist di Detto Fatto, aveva iniziato la sua esperienza a Ballando con le stelle con notevole entusiasmo ma poi qualcosa si era rotto durante le varie puntate. Inizialmente, la polemica sollevata da Ivan Zazzaroni, aveva aperto le danze ad una discussione senza fine e il giudice del programma era stato messo sotto pressione dal popolo della rete che lo aveva perfino accusato di omofobia. Proprio Milly Carlucci, anche quella volta era stata in grado di fare rientrare la diatriba, usando parole affettuose per entrambi. Ecco perché, lo scorso sabato sera la polemica si era definitivamente conclusa anche con un abbraccio tra i due dopo l’esibizione dello “scandaloso tango”, come era stato annunciato. Al settimanale Spy, Giovanni Ciacci ha comunque raccontato tutta la sua ansia e il successivo malore per un rialzo improvviso della pressione nel dietro le quinte dell’ultima puntata dello show. Dopo l’incontro con un ragazzo fuori dall’Auditorium, Giovanni è andato in totale crisi. “Tu lo sai che stai ballando anche per me?”, gli ha confidato il giovane. Il costumista per tutta risposta ha esclamato: “Quel ragazzo avrei potuto essere io se non avessi lavorato nel mondo dello spettacolo e non avessi avuto due genitori meravigliosi”. Ma cosa è successo, dunque? “Ho sentito il peso di una responsabilità enorme (…) e questo ha reso tutto molto più impegnativo, più serio (…) Ora sento che quello che faccio ha un peso per molte persone e questo mi fa stare male perché devo essere all’altezza di tante aspettative”, ha confidato Ciacci. Dopo la paura, la decisione definitiva: “Ho voluto parlare con Milly che è una donna saggia e mi ha reso più sereno”.

