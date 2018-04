Grande Fratello 2018, concorrenti/ "Faccio paura": Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger, si candida

Grande Fratello 2018, concorrenti: altri quasi famosi nella casa? Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger, si candida. Ecco tutti i nomi degli inquilini.

13 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Grande Fratello - Barbara D'Urso

Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger, si candida come concorrente del Grande Fratello 2018. A pochi giorni dall’inizio della nuova edizione del padre di tutti i reality, Caroletti non nasconde il suo desiderio di varcare la famosa porta rossa e vivere un’esperienza insolita. Il marito di Eva Henger, però, aggiunge di considerare improbabile che ciò avvenga, essendo considerato un personaggio scomodo. “Mi metterei a nudo ma farei squadra. Sarei senza filtri, ma credo che questo spaventi. Quelli come me fanno paura perché non si vendono e quindi non si gestiscono facilmente", ha dichiarato Caroletti in un’intervista a Oggi. Quello di Eva Henger, dunque, resterà solo un sogno? A quanto pare sì dal momento che, tra i tanti nomi che stanno circolando, il suo non è mai apparso. All’interno della casa del Grande Fratello 2018, tuttavia, ci saranno davvero tanti volti già conosciuti. I nomi che, quasi sicuramente entreranno nella casa più famosa d’Italia sono: Simone Coccia, Luigi Maria Favoloso, Matteo Gentili, Camilla Lucchi, Lucia Bramieri, Michael Terlizzi, il Ken Umano, Mila Suarez e Patrizia Bometti.

GRANDE FRATELLO 2018: ATTESA PER GLI SCONOSCIUTI

Se i nomi dei volti già noti sono stati svelati, sale l’attesa per conoscere i concorrenti sconosciuti che, da martedì 17 aprile, saranno catapultati nella casa del Grande Fratello 2018. Essendo un’esperienza più breve del normale, Barbara D’Urso e tutti gli autori hanno puntato su personaggi con storie molto forti. Nella casa di Cinecittà, come ha svelato la conduttrice in una recente intervista, ci saranno così figli di papà, studenti, ma anche donne mature in cerca d’amore. Il cast sarà misto e darà vita anche ad un confronto generazionale già visto nella seconda edizione vip del reality. La forza del Grande Fratello è sempre stata quella di puntare su volti sconosciuti, ma con un passato importante alle spalle di cui poter parlare nel corso delle varie puntate. Quasi sicuramente, la cosa avverrà anche quest’anno. Barbara D’Urso, del resto, è pronta a stupire.

© Riproduzione Riservata.