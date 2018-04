Il Segreto/ Anticipazioni puntata serale: Aquilino offre aiuto ad Hernando, Camila chiede scusa… (13 aprile)

13 aprile 2018 Valentina Gambino

Oltre all’appuntamento del pomeriggio, torna nella prima serata di oggi, venerdì 13 aprile 2018, la nuova puntata serale de Il Segreto. La soap opera spagnola tanto amata dai fan di tutte le età, “costringe” Mediaset a cambiare giorno di messa in onda pur di accontentare le numerose richieste che giungono costantemente alla rete in riferimento al prime time con gli amici di Puente Viejo. Ecco perché stasera ci sarà spazio per tutti gli abitanti del paesino spagnolo più chiacchierato di sempre. Andiamo a seguire di seguito, le anticipazioni sulla trama che prenderà vita come sempre dalle 21.25 circa in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Donna Francisca si confronta con Prudencio per fargli un profondo lavaggio del cervello e convincerlo che l’incendio sarebbe stato esclusivamente frutto di un incidente e che lui avrebbe fatto tutto il possibile per potere salvare Ana dalla morte certa. Nonostante le parole rassicuranti della matrona, il giovane appare ancora sconvolto e questo suo stato d’animo allerta non poco suo fratello Saul che gli suggerisce di parlare con Julieta e chiedere perdono.

Intanto a Puente Viejo, Nicolas si rende conto della difficoltà economica che sta vivendo Hernando al momento e decide di parlarne con Camila per offrirgli una somma di denaro in prestito. Lo strozzino ordina al suo sicario di fare pressioni su Camila, ma arriva all’improvviso Aquilino che decide di farsi carico del debito di Hernando: vuole qualcosa (o qualcuno) in cambio? Osservando un mutamento nell’atteggiamento del marito, Camila gli confessa di essere incinta. Mauricio è distrutto dal dolore per la morte di Ana, e Francisca di contro, gli ordina di dimenticare tutto nel più breve tempo possibile. Hipolito intanto, ha creato una tabella per definire i turni per usare il bidet. Essendoci molte fasce orarie vuote, Onesimo pensa di affittare il bagno ma Dolores e Gracia esprimono delle forti perplessità in merito. Hernando dice a Nicolas, e in seguito anche a Camila, di aver accettato l’aiuto di Aquilino. Proprio l’uomo quindi, viene fermato da Camila che gli chiede scusa. Beatriz incontra Marcela mentre Nazaria si accorge dell’affinità tra Mauricio e Fe, e confessa alla Montenegro di avere studiato un piano.

