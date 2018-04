LA STORIA DEL DOTTOR WASSELL/ Su Rete 4 il film con Gary Cooper (oggi, 13 aprile 2018)

La storia del dottor Wassell, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 13 aprile 2018. Nel cast: Gary Cooper, Lareine Day e Signe Hasso, alla regia Cecil De Mille. Il dettaglio della trama.

13 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST GARY COOPER

Il film La storia del dottor Wassell va in onda su Rete 4 oggi, venerdì 13 aprile 2018, alle ore 15.45. Una pellicola drammatica che è stata diretta nel 1944 da Cecil De Mille, regista americano oltre che produttore. Nella sua lunga carriera cinematografica il regista ha vinto un premio Oscar e un Golden Globe per il film Il più grande spettacolo del mondo. Altri suoi grandi successi internazionali furono poi I dieci comandamenti, Sansone e Dalila gli Invincibili e Vento selvaggio. Nel cast di attori protagonisti de La storia del dottor Wassell troviamo Gary Cooper, Lareine Day, Signe Hasso e Dennis O'Keefe. Le musiche della colonna sonora, sono state curate da Victor Younge, musicista americano che ha composto le colonne sonore di Film come Il Valzer dell'imperatore, Segretario a mezzanotte, Per chi suona la campana e Cavalcata ardente la strage di Alamo. Il protagonista indiscusso della pellicola è invece Gary Cooper che ha vestito i panni del personaggio protagonista del dottor Wassell. Gary Cooper è ancora oggi considerato uno degli attori cinematografici più talentuosi di tutti i tempi, che nel corso della sua carriera è arrivato a collezionare cinque nomination agli Oscar. La sua ultima apparizione cinematografica risale al 1961 con il film Il Dubbio. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

LA STORIA DEL DOTTOR WASSELL, LA TRAMA DEL FILM

Il dottor Wassell si è da poco laureato in medicina e svolge con grande passione la sua professione in un piccolo paesino dell'Arkansas. L'incontro con una bella ed affascinante infermiera, Madeleine, cambia radicalmente la sua vita. La donna è in procinto di partire per trasferirsi in Cina, in un piccolo borgo afflitto da una terribile epidemia. Grazie all'intuito di Wassell, Madeleine riesce a debellare il focolaio epidemico e far tornare il piccolo villaggio cinese alla normalità. Poco dopo Wassel decide di dire addio a Madeleine ed entra a far parte della Marina Militare statunitense. Quando l'imbarcazione sulla quale viaggia viene presa di mira dall'esercito nipponico è costretto a prestare soccorso ai membri dell'equipaggiorimasti feriti feriti nel corso dell'equipagio.

