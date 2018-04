LA VITA IN DIRETTA/ Anticipazioni 13 aprile: ospiti Gabriella Bois e Agostino Ramella

Questo pomeriggio, venerdì 13 aprile 2018, alle 15.15 su Rai 1 si rinnova l’appuntamento con La vita in diretta, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini.

13 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Oggi pomeriggio, venerdì 13 aprile 2018, alle 15.15 su Rai 1 va in onda l’ultimo appuntamento settimanale con La vita in diretta, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini. Ieri, giovedì 12 aprile, il programma di Rai 1 ha raccolto 1.267.000 spettatori con l’10,9% di share nella prima parte e 1.859.000 telespettatori con il 15.16% nella seconda parte. Come sempre, anche la puntata di oggi si aprirà con “Il caffè delle donne” di Francesca Fialdini. Nel corso della diretta i due conduttori parleranno anche di sport: si può fare sport a tutte le età? Per rispondere a questa domanda, Liorni e Fialdini ospiteranno Gabriella Bois e Agostino Ramella. Gabriella, classe 1943, e Agostino, classe1941, sono marito e moglie e hanno cominciato a praticare il Triathlon (750 metri in acqua, 20 km in bici e 5 a piedi) dopo i 60 anni e in occasione del loro 45° di matrimonio hanno invitato gli amici a una gara. In un anno percorrono 50 chilometri in acqua, 3000 a pedali e 500 a piedi.

A inizio marzo Gabriella Bois ha vinto, in solitaria, i campionati italiani di duathlon sprint a Caorle. Gabriella ha gareggiato nella categoria M8, le atlete 75 anni in su, ma sul podio c’era solo lei, unica over 75 nel triathlon italiano. Il marito Agostino, invece, a Caorle è arrivato secondo di categoria: “Io con i miei 77 anni ero il più giovane. Gli altri due avevano 79”, per un totale 235 anni sul podio. I due, nonostante gli anni inizino a farsi sentire, pensano alle prossime gare: “L’anno prossimo ci sono gli Europei master proprio a Torino, la nostra città. E ci sono anche i mondiali di sci di fondo in Norvegia che ci stimolano tanto…”, hanno detto al Corriere della Sera. Qualche anno fa, in un’intervista a Triathlon Mania, Gabriella Bois aveva raccontato la loro giornata tipo di allenamenti: “La nostra attività la svolgiamo preferibilmente al mattino presto per il nuoto e la corsa. Tutta una mattina per la bici. Palestra poca, preferiamo l’aria aperta. Il sabato e la domenica ci piace essere sul campo di gara col nostro fedele camper”.

