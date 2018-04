La Corrida, dilettanti allo sbaraglio/ Diretta e anticipazioni: con Carlo Conti e Ludovica Caramis (13 aprile)

La Corrida torna in onda oggi, venerdì 13 aprile, in prima serata su Raiuno: Carlo Conti e Ludovica Caranis alle prese con i dilettanti allo sbaraglio.

13 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Carlo Conti

Dopo cinquant’anni dal debutto in radio de La Corrida, la trasmissione ideata da Corrado e Riccardo Mantoni, lo storico programma considerato il primo talent show della televisione italiana, torna in onda su Raiuno. Oggi, venerdì 13 aprile, in prima serata su Raiuno, Carlo Conti conduce la prima di sei puntate di uno dei programma più amati dal pubblico italiano. Il format è uguale alla trasmissione di Corrado. Come ha spiegato Carlo Conti, la forza de La Corrida è la presenza di persona normali che si improvvisano artisti. Nessuna novità, dunque, alle edizioni passate de La Corrida che la Rai, dopo le ultime edizioni trasmesse su canale 5, ha deciso di riportare a casa. Nella nuova avventura televisiva, Carlo Conti non sarà da solo. Ad affiancarlo sarà Ludovica Caramis con cui ha lavorato al game show L’Eredità. L’orchestra, invece, sarà diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

LA CORRIDA, I DILETTANTI ALLO SBARAGLIO

I veri protagonisti de La Corrida di Carlo Conti saranno i dilettanti allo sbaraglio. Alle selezioni che si sono svolte in tutta Italia hanno partecipato più di cinquemila persone. Nel corso dei sei appuntamenti in diretta il pubblico potrà divertirsi con cantanti, suonatori di strumenti strani, ballerini, barzellettieri, imitatori, rumoristi, maghi, mimi, poeti, acrobati, giocolieri, circensi, trasformisti, e chi più ne ha più ne metta. Ad osservare le esibizioni dei dilettanti, oltre al pubblico, ci sarà anche Carlo Conti seduto dal classico sgabello. Tantissime le imitazioni. Come ha anticipato Carlo Conti, ci saranno tantissime versione di Adriano Celentano, da sempre uno degli artisti più imitati così come Vasco Rossi. Oltre alle esibizioni più divertenti, non mancheranno anche i veri talenti che, senza abbandonare la propria vita, vivranno una serata da sogno.

IL RUOLO DEL PUBBLICO

A La Corrida, il pubblico ha un ruolo fondamentale. Gli spettatori presenti presso lo studio 5 della Dear di Roma avranno il compito di giudicare le esibizioni dei dilettanti allo sbaraglio. Per farlo avranno a disposizione l’applauso e diversi tipi di strumenti con cui potranno esprimere il proprio gradimento per le performance. Al pubblico è stato chiesto di arrivare in studio per la puntata con diversi strumenti come pentole, fischietti, campanacci. In base a ciò al gradimento del pubblico, il semaforo diventerà rosso, giallo o verde. Non mancherà, poi, la “Valletta del pubblico” e i ballerini che, scelti tra gli spettatori in studio, saranno i protagonisti di una coreografia creata dal coreografo Fabrizio Mainini.

