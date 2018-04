Ludovica Caramis/ Chi è la valletta di Carlo Conti? Ex de "L'eredità" con un passato da Miss (La Corrida)

Ludovica Caramis, ex professoressa de "L'eredità", questa sera sarà sul palco de "La Corrida" in veste di valletta per accompagnare Carlo Conti nella sua nuova avventura.

Ex professoressa de "L'eredità", questa sera Ludovica Caramis debutterà come valletta a "La corrida", per affiancare Carlo Conti nell'operazione nostalgia messa in atto dalla rete ammiraglia di Viale Mazzini. Nota al pubblico del quiz preserale condotto da Fabrizio Frizzi, Caramis ha recentemente lasciato la sua cattedra a 'L'eredità" per dedicarsi alla vita privata e al progetto di famiglia che ha intenzione di realizzare assieme a suo marito Mattia Destro, calciatore del Bologna; in una intervista concessa qualche tempo fa al settimanale Visto, Ludovica Caramis ha spiegato i motivi di questa scelta, resa sempre più necessaria dalla necessità di porre fine a un tipo di vita movimentata, che ogni settimana la vedeva dividersi fra la Capitale, luogo dove vengono registrati gli appuntamenti de L'eredità, e la sua città attuale. Oggi, però, per lei si apriranno le prestigiose porte del prime time, con un ruolo, quello della valletta, che la vedrà protagonista per le prossime puntate della nuova stagione.

UN PASSATO DA MISS PER LA NUOVA VALLETTA

Sarà Ludovica Caramis il volto femminile della nuova edizione de "La corrida", il celebre format portato al successo da Corrado al via stasera con una edizione tutta rinnovata. Modella ed ex concorrente di Miss Italia (si è classificata fra le prime venti reginette di bellezza dell'edizione del 2009), Ludovica Caramis è un volto molto noto al pubblico di Rai Uno, dove dal 2011 al 2017 ha vestito con successo i panni della "professoressa" nel cast femminile de "L'eredità". Nel 2014 è stata inoltre ospite di "Tale e quale show" dove ha interpretato, assieme a Gabriele Cirilli e alle sue colleghe del popolare quiz a premi del preserale di Rai Uno, il ruolo di Victoria Beckham in una esibizione dedicata alle Spice Girls. Protagonista di numerose campagne pubblicitarie, di diversi servizi di moda e di varie copertine per i principali settimanali, nel settembre del 2014 ha sposato il calciatore Mattia Destro, dopo un fidanzamento durato circa due anni. Come se la caverà in coppia con Carlo Conti alle prese con i nuovi "dilettanti allo sbaraglio"?

