MUD/ Su Rai Movie il film con Matthew McConaughey (oggi, 13 aprile 2018)

Mud, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 13 aprile 2018. Nel cast: Matthew McConaughey, Tye Sheridan, Jacob Lofland, alla regia Jeff Nichols. La trama del film nel dettaglio.

13 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST MATTHEW MCCONAUGHEY

Il film Mud va in onda su Rai Movie oggi, venerdì 13 aprile 2018, alle ore 21.10. Una pellicola che vede come interprete principale Matthew McConaughey affiancato poi da Tye Sheridan, Jacob Lofland, Reese Witherspoon, Sam Shepard e Ray McKinnon. La pellicola è stata diretta da Jeff Nichols, che oltre alla regia ha curato anche la sceneggiatura di Mud. Nichols ha diretto altri film di successo come Midnight Special, Shotgun Stories e Loving. Il personaggio principale del film Mud è stato interpretato da Matthew McConaughey, attore cinematografico americano reso celebre dalle sue straordinarie performance attoriale in film come Dallas Buyers Club, The Wolf of Wall Street, Gold - La grande truffa e Magic Mike. Nel 2017 ha fatto parte del cast de La torre nera, film diretto da Nikolaj Arce. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MUD, LA TRAMA DEL FILM

Ellis e Neckbone sono due trentenni nati e cresciuti in Arkansas che, nel corso di un breve viaggio notano la strana presenza di un motoscafo incastrato tra i rami di un enorme arbusto. I due vorrebbero impadronirsene ma cambiano idea quando scoprono che il loro obiettivo è in realtà occupato da altre persone. Prima di lasciare l'isolotto che si stende sulle rive del Mississippi, fanno la conoscenza di Mud, un loro coetaneo nato e cresciuto proprio lì. Il giovane si confida con Ellis e Neckbone, raccontando loro di essere in procinto di incontrare la sua amata Juniper. I due vogliono scappare per sempre e lasciarsi alle spalle il loro passato. Poco dopo, i due ragazzi dell'Arkansas, incrociano per puro caso Juniper, riconoscendola per alcuni segni particolari minuziosamente descritti da Mud. Ellis e Neckbone seguono la ragazza e la salvano da un feroce pestaggio. Intanto il giovane Ellis è alle prese con la separazione dei suoi genitori, mentre Mud compie un gesto terribile, uccidendo l'ex fidanzato di Juniper, colpevole di aver aggredito la ragazza.

