Marica Pellegrinelli è incinta?/ "Un lavoro fatto male": la smentita furiosa della moglie di Eros Ramazzotti

Marica Pellegrinelli è incinta per la terza volta? La moglie di Eros Ramazzotti smentisce tutto sui social e si scaglia contro i paparazzi, rei di aver creato una fake news.

13 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Marica Pellegrinelli non aspetta il terzo figlio. La moglie di Eros Ramazzotti, dopo aver visto le foto scattate a Abu Dhabi e pubblicate sull’ultimo numero del settimanale Diva e Donna, non solo ha smentito tutto ma si è lasciata andare ad un durissimo sfogo sui social contro i paparazzi e gli addetti ai lavori, rei di modificare appositamente le foto per creare fake news. “Modificare una foto per creare una fake news: manipolazione della vita privata. Sono stata sommersa da bellissimi messaggi di parenti e amici e mi sento obbligata a fare una smentita anche se sarà un'ulteriore notizia che alimenterà questo circolo vizioso” – scrive la signora Ramazzotti che poi aggiunge – “non ho mai chiesto le mie foto ai paparazzi. E’ successo che me le facessero vedere mai, sottolineo mai, le ho fatte modificare”. La Pellegrinelli spiega così come, nonostante pose infelici e scatti rubati della sua vita privata, abbia sempre accettato il gossip, purchè non scateni una fake news.

MARICA PELLEGRINELLI: ECCO PERCHE’ LA FOTO E’ MODIFICATA

Dopo la piccola premessa, Marica Pellegrinelli passa a spiegare perché sia evidente che le foto con cui si sono scatenati i rumors in merito ad una sua gravidanza, sia stata modificata. “Come sapete sono alta 1,76 cm. Nella foto è abbastanza evidente che la mia testa è un po’ troppo grande, le braccia siano troppo corte… Poi il neo sdoppiato sulla coscia lo vedo solo io (un lavoretto fatto anche male” – sottolinea la bellissima modella che poi conclude – “giuro, però, che ho apprezzato lo sfondo alla ‘the floating piers’ peccato che eravamo ad Abu Dhabi e non sul Lago D’Iseo”. Nessun quarto figlio in arrivo, dunque, per Eros Ramazzotti che dovrà accontentarsi, almeno per il momento, di Aurora, Raffaella Maria e Gabrio. La modella continua così a sfoggiare un fisico longilineo e in perfetta forma. Quando arriverà nuovamente la cicogna, sarà lei stessa ad annunciarlo ai fans?

