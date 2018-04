Mediaset, Canale 5 e il TG5 cambiano look/ Logo rinnovato e studio nuovo di zecca: i cambiamenti dell’azienda

13 aprile 2018 Valentina Gambino

Mediaset, Canale 5 e il TG cambiano look

Grandi novità in casa Mediaset. Ormai è ufficiale: da lunedì 16 aprile 2018, la rete ammiraglia e il suo TG5, cambieranno look con l’introduzione di un nuovo logo che gli calza a pennello. Insieme al lancio della nuova grafica, ci sarà un restyling della scenografia dello studio del telegiornale in onda alle 13 e alle 20 con i suoi appuntamenti fissi a pranzo e cena e durante la giornata con gli approfondimenti sulle news delle ultime ore. In un comunicato stampa prontamente diffuso, l’azienda del Biscione ha reso noto quale sia stato il suo obiettivo: “Questo cambiamento della rete ammiraglia e del telegiornale più visto di Mediaset – fanno sapere da Cologno Monzese – interpreta e sintetizza l’evoluzione in atto nella programmazione di Canale 5 con uno stile sempre più dinamico, snello e vivace”. La rivisitazione grafica ha visto protagoniste ben quattro aziende internazionali lavorare al fianco di Mirco Pajé, direttore creativo di Mediaset e “padre” dei precedenti nuovi loghi (solo gli ultimi due).

Mediaset, dopo la diffusione del logo, ha voluto anche descriverlo in maniera minuziosa: “Si alleggerisce nelle proporzioni e acquista luminosità grazie ad un segno più stilizzato che reinterpreta uno dei marchi più famosi in Italia che si aggiorna regolarmente ma impercettibilmente da 38 anni”. La variazione appare evidente, con lo stacco superiore che adesso viene chiaramente diviso in due parti, offrendo al logo più armonia e meno pesantezza dal punto di vista visivo. Naturalmente, appare più moderno e funzionale. Resta presente in bella vista invece, il celebre fiorellino. Oltre al logo di Canale 5, cambia veste pure quello del TG che spazza via anche il vecchio arredamento del suo studio dove in diretta vengono fornite le principali notizie della giornata. Queste novità sono state prontamente diffuse da Mediaset anche attraverso degli spot mandati in onda sulle tre reti. “Per informare i telespettatori del cambiamento, visibile in tutta la grafica di rete e nella luminosa sempre in onda nell’angolo in basso a destra del teleschermo, Canale 5 trasmetterà domenica 15 aprile uno spot di annuncio a sorpresa per tutta la giornata. Mentre dal giorno successivo esordirà lo spot ufficiale che inizia con lo storico slogan del lancio di Canale 5 nel 1980 (“Corri a casa in tutta fretta, c’è un Biscione che ti aspetta”)”.

