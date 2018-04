Mediaset/ Dopo Belpietro e Del Debbio “salta” anche Mario Giordano

Dopo Paolo Del Debbio e Maurizio Belpietro, da ieri il direttore del Tg 4 Mario Giordano è stato sollevato dalla responsabilità della striscia quotidiana “Stasera Italia”.

13 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Mediaset

Settimana scorsa Maurizio Belpietro ha salutato il pubblico di Dalla vostra parte, trasmissione preserale di Rete 4 chiusa in largo anticipo rispetto alla fine della stagione televisiva 2017/18. Annunciata anche la chiusura di Quinta colonna di Paolo Del Debbio, che saluterà il suo pubblico il prossimo 26 aprile. I motivi della scelta di casa Mediaset sarebbero legati ai “costi e gli ascolti insoddisfacenti” ma, come riporta Libero quotidiano, circolano voci che la chiusura delle due trasmissioni dipenda da motivazioni politiche: “sarebbero troppo «populisti» e avrebbero tirato la volata ai 5 Stelle, o sarebbero troppo «slegati» dalla linea editoriale dei piani alti”. Da lunedì 9 aprile al posto di Dalla vostra parte va in onda Stasera Italia, il nuovo talk show in onda lunedì al sabato dalle 20.30 alle 21.15. Alla conduzione Giuseppe Brindisi con Veronica Gentili (collaboratrice de Il Fatto Quotidiano), al sabato Marcello Vinonuovo. Per quanto riguarda Paolo Del Debbio, che con la fine di aprile chiuderà il suo storico programma, secondo fonti interne Mediaset dovrebbe tornare in onda a settembre.

Salta anche Mario Giordano

Nelle ultime ore è arrivata la notizia, da Tiscali News, che anche Mario Giordano, direttore del Tg 4, è stato sollevato dalla responsabilità della striscia quotidiana Stasera Italia - che ha sostituito Dalla vostra parte di Belpietro - in onda su Rete 4. La decisione è stata annunciata ieri da Mauro Crippa, responsabile dell'informazione in casa Mediaset: “A partire da ora, Mario Giordano non è più responsabile del programma”. I motivi? “Chi sottolinea il tono troppo populista dell’approfondimento di Mediaset che avrebbe favorito Lega e 5 Stelle; chi rimarca gli scarsi risultati dei programmi alla verifica dell’Auditel”, scrive il Corriere della Sera. Inoltre, come riporta il quotiamo di Via Solferino, le prime puntate di “Stasera Italia” sono rimaste molto legate allo stile di “Dalla vostra parte”, invece che “rivoluzionare” la linea editoriale. Ieri, sulla sua pagina Facebook Mario Giordano ha scritto: "Gli avvoltoi sono cattivi gli avvoltoi s’incazzano gli avvoltoi te la fanno pagare. Ma forse è perché sentono che non abbiamo più paura di loro...".

© Riproduzione Riservata.