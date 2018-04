Nicolò Vs Giordano/ Nilufar causa la lite social tra i due corteggiatori (Uomini e donne)

Nicolò e Giordano allo scontro sui social per via di Nilufar Addati? La scelta a Uomini e donne si avvicina e i corteggiatori sembrano ormai pronti al confronto finale

13 aprile 2018 Hedda Hopper

Nilufar Addati, Uomini e donne

Per rivedere i ragazzi del trono classico a Uomini e donne dovremo attendere la prossima settimana ma sicuramente la situazione è davvero molto calda. Le scelte stanno per arrivare e anche i corteggiatori iniziano a sentire il peso di mesi di indecisione. A finire sotto la lente, anche questa volta, sono Nicolò e Giordano, i due corteggitori di Nilufar Addati che, a quanto pare, non vogliono più litigare solo in studio e si sono spostati sui social dove hanno dato sfoggio delle loro migliori performance. Dopo l'ultima registrazione del trono classico è successo di tutto e mentre Nicolò ha messo in evidenza il deludente comportamento di Nilufar Addati e come se questo non bastasse ha dovuto subire una serie di offese da parte di un amico del suo rivale. Proprio per questo ha deciso di rispondere a tono, sempre via social, pregando anche i suoi fan di non abbassarsi al livello del suo rivale ma ringraziando per l'appoggio che continuano a dimostrargli.

NICOLO' E GIORDANO ALLO SCONTRO SOCIAL?

Via Instagram, Nicolò ha scritto: “Complimenti per gli attributi nel dire quello che pensi al diretto interessato. Complimenti per l’educazione e il bel esempio che dai nell’insultare persone che nemmeno conosci senza nessun motivo. C'è una cosa che è più grave ed è che certi insulti arrivano da persone che insegnano uno sport a dei bambini e hanno la responsabilità di minori in quel frangente.” Passando poi proprio a Giordano, Nicolò ha voluto chiedergli, implicitamente, di prendere seri provvedimenti per il suo amico. A quanto pare la risposta non tarderà ad arrivare e questo potrebbe significare che presto lo vedremo anche in studio.

