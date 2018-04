Ospiti Amici Serale 2018, seconda puntata/ Francesco Totti, Ghali e Gianni Morandi da Maria De Filippi

Amici serale 2018, ospiti di Maria De Filippi per la seconda puntata: da Francesco Totti al rapper Ghali e l'evergreen Gianni Morandi, tutte le anticipazioni.

13 aprile 2018 Valentina Gambino

Domani sera si riapriranno i battenti della seconda puntata con il serale di Amici 2018, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset a partire dalle 21.10 circa. Se su Rai1 vedremo scendere in pista Gabriel Garko nel ruolo di ballerino per una notte nel corso della nuova puntata di Ballando con le stelle, dall’altra parte ci sarà enorme attesa per vedere quali personaggi cercheranno di contrastare il programma di Milly Carlucci. Ecco perché, in base a ciò che riportano le anticipazioni ufficiali relative al programma di Maria De Filippi, gli ospiti della seconda puntata saranno: Francesco Totti, Ghali e Gianni Morandi. L’ex calciatore della Roma, sarà ospite della trasmissione avendo un ruolo ben preciso. Ed infatti il marito di Ilary Blasi, condividerà con gli allievi della scuola più amata della televisione, l’impresa della Roma in Champions League. Francesco Totti quindi, sarà il protagonista assoluto di questa parentesi calcistica anche per mezzo di un video che verrà mandato in onda durante il suo intervento al fianco della conduttrice e rigorosamente in diretta.

Lo scorso 10 aprile la partita tra la Roma scesa in campo contro il Barcellona ha visto trionfare la nostra squadra per 3 a 0. Totti quindi, ha commentato: “È per momenti come questo che è bellissimo vivere per questi colori. Daje Roma!”. Altre all’ex calciatore, Maria De Filippi nel corso del serale di Amici, ospiterà anche Ghali e Gianni Morandi. Due artisti molto amati dal pubblico italiano, nonostante lo stile musicale differente e l’età che racchiude una fascia di pubblico diversa. Alcuni mesi fa, il rapper era stato ospite del pomeridiano di Amici presentando il singolo “Cara Italia” e già in quella occasione, aveva dimostrato di avere particolare feeling con la padrona di casa. Gianni Morandi invece è una presenza abbastanza costante del programma e dopo essere tornato in televisione con L’Isola di Pietro, ricompare ancora su Canale 5 per proporre la sua musica al pubblico del sabato sera Mediaset.

