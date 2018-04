PAYBACK - LA RIVINCITA DI PORTER/ Su Iris il film con Mel Gibson (oggi, 13 aprile 2018)

Payback - La rivincita di Porter, il film in onda su Iris oggi, venerdì13 aprile 2018. Nel cast: Mel Gibson, Gregg Henry, Maria Aello, alla regia Brian Helgeland. Il dettaglio.

13 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST MEL GIBSON

Il film Payback - La rivincita di Porter va in onda su Iris oggi, venerdì 13 aprile 2018, alle ore 21,00. Una pellicola drammatica che è stata affidata alla regia di Brian Helgeland, la pellicola è stata interpretata da Mel Gibson, Gregg Henry, Maria bello, David paymer e Bill Duke. Il regista Brian Helgeland ha successivamente diretto film come Il destino di un cavaliere, La setta dei dannati e 42 la vera storia di una leggenda americana. Payback la rivincita di Porter, ha rappresentato il suo esordio alla regia. La trama del film trae ispirazione dall'opera romanzata da Donald Westlake negli anni 60 che ispirò anche un'altra pellicola del 1967 dal titolo senza un attimo di tregua. Brian Helgeland ha curato anche la sceneggiatura oltre che la regia. Il personaggio protagonista di Porter è stato interpretato da Mel Gibson uno degli attori cinematografici americani più noti a livello internazionale che nel corso della sua carriera si è fatto valere anche come regista. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

PAYBACK - LA RIVINCITA DI PORTER, LA TRAMA DEL FILM

Una coppia di ladri professionisti riesce a rubare un ingente quantitativo di denaro ad un clan mafioso cinese. Dopo aver messo a segno il colpo i due, Porter e Val, come concordato in precedenza, sono sul punto di spartirsi il bottino. Sul più bello, però, Val tradisce il suo collega portando via con sé l'intero capitale mentre la moglie di Porter complice di Val ferisce gravemente suo marito con un colpo di pistola. Dopo alcune settimane Porter riesce a riprendersi e, mentre sua moglie perde la vita per overdose di sostanze stupefacenti, pianifica una tremenda vendetta contro il suo ex collega Val.

